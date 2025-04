Tysiące lat temu homo sapiens i neandertalczycy żyli obok siebie, krzyżując się i wchodząc w ścisłe relacje . Wymiany te umożliwiły przekazywanie wiedzy, ale też doprowadziły do stopniowej homogenizacji kulturowej populacji. Jednak gdy spojrzymy na nasze czaszki i czaszki neandertalczyków zauważymy, że w znacznym stopniu różnią się od siebie. Nasze są bardziej smukłe. O ile sam fakt różnicy jest od dawna znany, o tyle powody tej zmiany pozostawały przez dłuższy czas niewyjaśnione. Zespół badaczy pod przewodnictwem Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka postanowił zbadać, dlaczego i w jaki sposób nasz gatunek wyewoluował tak wyjątkową formę twarzy.

- Nasze odkrycia ujawniają, że zmiana w rozwoju - szczególnie w późnych stadiach wzrostu - doprowadziła do mniejszych twarzy - mówi pierwsza autorka Alexandra Schuh z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka. - W porównaniu do neandertalczyków i szympansów, rosnących dłużej, wzrost ludzkiej twarzy zatrzymuje się wcześniej, około okresu dojrzewania, co skutkuje mniejszą twarzą u dorosłych - dodaje.