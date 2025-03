Neandertalczycy i Homo sapiens w środkowo-paleolitycznym Lewancie nie tylko współistnieli, ale także aktywnie wchodzili w interakcje, dzieląc się ówczesną technologią, stylem życia i zwyczajami pogrzebowymi. Nowe badania wskazują, że to właśnie więzi międzyludzkie, a nie izolacja, były głównymi czynnikami napędzającymi postęp technologiczny i kulturowy, co wskazuje na to, że Lewant był istotnym punktem zwrotnym w początkach dziejów ludzkości.

Neandertalczycy i Homo sapiens wchodzili w interakcje

Nasze rozumienie związków międzyludzkich w okresie środkowego paleolitu mogło być poszerzone dzięki odkryciom w Jaskini Tinshemet w centralnym Izraelu. Badacze z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i Uniwersytetu w Tel Awiwie zastanawiali się nad relacjami neandertalczyków i Homo sapiens. Czy byli rywalami walczącymi o zasoby, pokojowymi sąsiadami, czy może współpracownikami?

W trakcie prowadzonych badań połączyli wiedzę dotyczącą produkcji narzędzi kamiennych, strategii łowieckich, zachowań symbolicznych i złożoności społecznej dowodząc, że różne grupy hominidów, w tym neandertalczycy i Homo sapiens, angażowały się w znaczące interakcje. Wymiany te umożliwiły przekazywanie wiedzy, ale też doprowadziły do stopniowej homogenizacji kulturowej populacji.

W wyniku tych interakcji prawdopodobnie około 110 tys. lat temu w Izraelu pojawiły się po raz pierwszy na świecie zwyczaje pochówku. To, co zwróciło uwagę naukowców, było szerokie wykorzystanie pigmentów mineralnych, szczególnie ochry, czyli zwietrzeliny skał i iłów bogatych w związki żelaza. Mogły być używane do ozdabiania ciała, w celu rozróżnienia osób między grupami.

Znaczna liczba pochówków jest również zagadnieniem, które nurtuje badaczy. Jeśli miejsce to mogło funkcjonować jako wydzielony teren pochówku, sugerowałoby to obecność wspólnych rytuałów i silnych więzi wspólnotowych. Dodatkowo odnalezienie kamiennych narzędzi, kości zwierząt i kawałków ochry w dołach grobowych może wskazywać na wczesne wierzenia w życie pozagrobowe.

Wykopaliska w Jaskini Tinshemet będą kontynuowane, w związku z czym niedługo prawdopodobnie poznamy bliższe szczegóły dotyczące powiązań między neandertalczykami i Homo sapiens.

Źródło: Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

Publikacja: Zaidner, Y. et al. Evidence from Tinshemet Cave in Israel suggests behavioural uniformity across Homo groups in the Levantine mid-Middle Palaeolithic circa 130,000-80,000 years ago, Nature Human Behaviour (2025). DOI: 10.1038/s41562-025-02110-y

