Allegro uruchamia One Box, czyli ekologiczne automaty paczkowe

Allegro zapowiada ekologiczną rewolucję i usprawnienie sprzedaży niezliczonej ilości najróżniejszych przedmiotów przez internet. W tym celu powstała marka logistyczna One by Allegro. Firma zaoferuje z jej pomocą nie tylko ogromną ilość swoich urządzeń paczkowych, ale również tworzy sieć odbioru paczek One Punkt. Już teraz do dyspozycji klientów zostało oddanych 600 maszyn paczkowych, a do końca 2022 roku ma być ich 3000.

Na czym polega unikalność i ekologiczność urządzeń paczkowych od Allegro? Otóż automaty One Box są wyposażone w czujniki w trybie rzeczywistym monitorujące jakość powietrza, system cichego domykania skrytek oraz oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu. Wszystko to ma wpłynąć na mniejsze zużycie energii elektrycznej. To jednak nie wszystko. Infrastruktura zapewnia o wiele łatwiejsze nadawanie i odbieranie paczek osobom niepełnosprawnym, głównie chodzi o poruszających się na wózkach, niedowidzących czy głuchych.

Reklama

“Realizując ten projekt, platforma wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, aktywistów społecznych oraz ekspertów, tworząc rozwiązania przyjazne środowisku i odpowiadające na potrzeby okolicznych mieszkańców, a także harmonijnie wpisujące się w przestrzeń miejską. Wszystkie urządzenia zasilane są zieloną energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, a konstrukcja wspierająca roślinność składa się do 90 proc. z recyklingowanego drewna" - czytamy w oficjalnym komunikacie.





Wideo youtube

Pierwsze zielone punkty Allegro powstały w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Toruniu. Niebawem dołączą do nich kolejne miasta. Allegro oświadczyło, że nowa logistyka zaowocuje szybszymi i wygodniejszymi zakupami na platformie. 3000 nowych urządzeń paczkowych ma rozszerzyć i tak już największą w Polsce ich sieć. W Allegro dostępnych jest już ponad 45 tysięcy takich urządzeń znajdujących się praktycznie we wszystkich zakątkach naszego kraju.

Niedawno InPost zaprezentował usługę Same Day Delivery, dzięki której paczka dotrze do Was tego samego dnia. Usługa została udostępniona w Warszawie i Łodzi. Już teraz można z niej skorzystać spełniając jeden warunek. Po pierwsze, paczka musi trafić do lokalnego centrum dystrybucji do godziny 16:30.

Bardzo cieszy fakt, że usługa dostarczenia paczki tego samego dnia jest całkowicie darmowa. Dlaczego InPost w ogóle wprowadził taką usługę? Sprawa jest prozaiczna. 80 procent klientów zapowiada, że będzie kupowało więcej w sieci, gdy paczki będą przychodziły tego samego dnia. Więcej zamówień, to więcej kasy dla firmy.