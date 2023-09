Spis treści: 01 Ilu mieszkańców ma Polska? Jest nas coraz mniej

02 Dlaczego spada liczba mieszkańców Polski?

03 Gdzie rodzi się najwięcej dzieci w Polsce?

04 Kryzys czy zmiana?

Ilu mieszkańców ma Polska? Jest nas coraz mniej

Mamy w Polsce kryzys demograficzny. Malejąca liczba urodzeń znacznie ustępuje liczbie śmierci, co jest coraz wyraźniej dostrzegalne w statystykach. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2022 roku populacja Polski wynosiła 37 milionów 766 tysięcy. Oznacza to, że w ciągu roku liczba urodzeń była aż o 143 tysiące mniejsza od liczby zgonów.

Jak podaje GUS, na każde 10 tysięcy osób w Polsce, ubyło 37 osób. W skali kraju mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem urodzeń do liczby ubywających osób, a wspominana przez lata populacja Polski rzędu 38 milionów odchodzi w niepamięć - i prędko się ta sytuacja nie zmieni.

Dlaczego spada liczba mieszkańców Polski?

GUS informuje, że duży i negatywny wpływ na rosnący kryzys demograficzny w Polsce miały ostatnie lata - szczególnie rok 2020 i 2021, kiedy świat pochłonięty był walką z pandemią. Niepewne czasy z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego negatywnie odbiły się na liczbie urodzeń oraz miały swój udział w malejącej liczbie ludności.

W roku 2022 ujemna wartość przyrostu naturalnego była czterokrotnie wyższa, niż w 2019 r., kiedy odnotowywano ubytek na poziomie 9 osób na 10 tys. ludności. Dla porównania, w okresie wyżu demograficznego lat 50–tych na każde 10 tys. osób przybywało ok. 200 osób, natomiast w latach 80–tych – ok. 100. Raport GUS

Mowa jednak o latach nie tak odległych, a przecież to nie one świadczą w całości o demograficznym problemie Polski. Głównym powodem kłopotów w tym aspekcie jest zmniejszająca się liczba urodzeń, a to zjawisko nasila się regularnie od 2013 roku - z małą przerwą w 2017 roku, kiedy to urodzenia przewyższały zgony o symboliczny 1 tysiąc.

Gdzie rodzi się najwięcej dzieci w Polsce?

W raporcie GUS czytamy, że stan depresji urodzeniowej w Polsce trwa od 30 lat. To sytuacja, w której nieosiągalny jest współczynnik dzietności w wysokości 2 - czyli gwarantujący zastępowalność pokoleń. Obecnie kilka województw odbiega od krajowej średniej, choć wykazane w nich wartości i tak dalekie są od pożądanego stanu rzeczy.

To województwa wielkopolskie i mazowieckie (1,33), pomorskie (1,32), małopolskie (1,29), łódzkie (1,28) i podlaskie (1,27). Najgorzej jest natomiast w województwach: zachodniopomorskim i świętokrzyskim, odpowiednio 1,18 i 1,19.

Warto również zauważyć, że to wsie radzą sobie lepiej pod względem średniej liczby urodzeń niż miasta. Różnica jest co prawda niewielka i wynosi 8,3 promila do 7,9 promila.

Kryzys czy zmiana?

Populacja Polski się zmniejsza, dlatego słyszymy dużo o kryzysie. Ale czy na pewno można jednoznacznie mówić o sytuacji w ten sposób? Jak zauważa obserwatorgospodarczy.pl (powołując się na opinie Ignacego Morawskiego z Pulsu Biznesu), jest to bardziej zmiana demograficzna. A ta może nieść pewne korzyści.

Chodzi przede wszystkim o zwiększenie świadomości Polaków w temacie zdrowia i dbania o siebie, jak również o lepszą sytuację na rynku pracy. Mniejsza liczba ludności to motywacja do większego zaangażowania w np. utrzymanie pracownika, inwestowanie w ludzki kapitał czy konkurowanie o specjalistów i ekspertów na rynku.