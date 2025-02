Paczkomaty w szpitalach. InPost z nową inwestycją

Dawid Długosz Aktualizacja

Żartuje się, że Paczkomaty są już niemal wszędzie. Tymczasem InPost znalazł miejsce, gdzie maszyn dla paczek do niedawna nie było. To szpitale i uzdrowiska. Rafał Brzoska poinformował, że jego Paczkomaty trafiły już do 20 placówek medycznych w Polsce, a do końca roku ma być ich znacznie więcej.