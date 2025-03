Rewolucja w listach poleconych. Koniec z awizo w skrzynce?

Rewolucja w listach poleconych. e-doręczenia zmienią pocztę

Poczta Polska na początku 2025 roku wprowadziła w życie nowy system pod nazwą e-Doręczenia. Ten to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Spora rewolucja w doręczeniach umożliwia bezpieczną wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji w formie elektronicznej. Dzięki e-Doręczeniom podmioty publiczne, ale także obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych, elektronicznych przesyłek.

Formalnie e-Doręczenia nie różnią się niczym od tradycyjnych przesyłek. Nowy sposób wysyłania listów poleconych jest równoważny prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Co ważne z perspektywy podmiotów publicznych, przedsiębiorców i zawodów zaufania publicznego, wszystkie będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych. Jednocześnie będą zmuszone do prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń. Wpisanie adresu do e-Doręczeń do bazy adresów elektronicznych oznacza, że urzędy korzystające z e-Doręczeń będą przesyłały korespondencję danej firmie wyłącznie elektronicznie.

Zmiany w listach poleconych od 1 kwietnia. Kogo dotyczą?

Zmiany, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2025 roku, nie obejmują wszystkich. Obowiązek korzystania z e-Doręczeń przede wszystkim obejmie firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do końca zeszłego roku. Rewolucja w listach poleconych obejmie więc kilkaset tysięcy nowych użytkowników systemu. To w praktyce ogromna liczba. Poczta Polska zapewnia jednak, że jest gotowa na utrzymanie sprawnego działania usługi, nawet przy większej liczbie użytkowników systemu.

Dotychczas skala problemów w ramach e-Doręczeń była marginalna. A warto uzmysłowić sobie, że liczba nadanych przesyłek w ten sposób tylko do końca lutego przekroczyła 7 milionów.

Skąd zmiany w listach poleconych? Rozszerzenie programu, ma na celu przede wszystkim digitalizację korespondencji firmowej. Pozytywów jest jednak znacznie więcej. e-Doręczenia to zwiększenie bezpieczeństwa korespondencji i jej efektywności oraz obniżenie kosztów. Przedsiębiorcy zyskają gwarancję, że przesyłane informacje pozostaną niezmienione i nienaruszone. Oprócz tego pojawią się niepodważalne dowody nadania i odbioru. Wiadomości wysyłane z adresu do e-Doręczeń zawierają niezbędne dowody, uznawane przez instytucje państwowe.

Jak korzystać z e-Doręczeń?

Wdrożenie e-Doręczeń dla przedsiębiorców jest prosty. Pierwszy krok to adresu do e-Doręczeń (AED) poprzez złożenie wniosku na platformie biznes.gov.pl. Po aktywacji adresu przedsiębiorca uzyskuje dostęp do darmowej skrzynki do e-Doręczeń, która umożliwia pełne zarządzanie korespondencją elektroniczną. Operatorem systemu jest Poczta Polska.

Adres do e-Doręczeń ma format AE:PL-XXXXX-XXXXX-XXXXX, co gwarantuje unikalność i bezpieczeństwo przesyłek. Po aktywacji przedsiębiorca uzyskuje dostęp do bezpłatnej skrzynki do e-Doręczeń, która umożliwia pełne zarządzanie korespondencją elektroniczną. Wniosek można podpisać profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym, pieczęcią elektroniczną oraz e-dowodem.

