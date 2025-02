Ważna zmiana od 1 kwietnia. Chodzi o listy polecone

Wpisanie adresu do e-Doręczeń do bazy adresów elektronicznych oznacza, że urzędy korzystające z e-Doręczeń będą przesyłały korespondencję danej firmie wyłącznie elektronicznie.

Założenie adresu jest darmowe. Pierwszym krokiem jest założenie adresu (poprzez złożenie wniosku na platformie biznes.gov.pl) i wpisanie go do bazy adresów elektronicznych (BAE). Adres do e-Doręczeń ma format AE:PL-XXXXX-XXXXX-XXXXX, co gwarantuje unikalność i bezpieczeństwo przesyłek. Po aktywacji przedsiębiorca uzyskuje dostęp do bezpłatnej skrzynki do e-Doręczeń, która umożliwia pełne zarządzanie korespondencją elektroniczną.