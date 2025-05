Google zmienił swoje logo. Jak teraz wygląda?

Na wstępie trzeba odróżnić dwa rodzaje logo Google. Pierwszy z nich to logotyp, w którym zapisana jest pełna nazwa firmy lub usługi. Jego kluczowym składnikiem jest typografia, a czasem też grafika. Google używa również pojedynczego symbolu bez dodatkowego tekstu. W jego przypadku taki sygnet stanowi litera G. To logo jest używane m.in. w ikonach aplikacji, a także jako ikona na karcie przeglądarki internetowej (favicon lub favikona).

Logo Google (sygnet) z 1999, 2009, 2012 i 2015 roku Wikipedia

Teraz zmieniła się właśnie ta najmniejsza, najbardziej skondensowana wersja logo Google. Firma wprowadziła ją wczoraj, 12 maja 2025. Jest to w sumie 6. wersja sygnetu. Zastąpiła ona najdłużej jak dotąd obowiązujące logo, które obowiązywało przez niemal 10 lat. Wcześniejsze wersje to wielka, niebieska litera G w kwadracie (1999), mała, niebieska litera g (2008), mała litera g w kolorowym kwadracie o zaokrąglonych rogach (2009), mała litera g na niebieskim tle (2012) i wielka, nieregularna litera G w czterech wyraźnie od siebie oddzielonych kolorach (2015).

Logo Google (sygnet) z lat 2015 oraz 2025 Wikipedia

Najnowsza wersja logo Google różni się z pozoru nieznacznie, ale w rzeczywistości ta zmiana odzwierciedla istotny trend. Poprzednia wersja była bardziej płaska. Poszczególne fragmenty litery G były pokolorowane na czerwono, żółto, zielono i niebiesko. Te jednolite kolory wyraźnie się od siebie odcinały. Nowe logo z 2025 roku stosuje już gradienty. To nadal te same kolory, ale przenikające się. Jeden kolor przechodzi płynnie w kolejny. Dlaczego to tak znaczące?

Google odchodzi od Flat Design. Jaki teraz panuje styl?

Wygląda na to, że coraz więcej firm i marek odchodzi od Flat Design - płaskiego, dość monochromatycznego i minimalistycznego stylu designu, który obserwowaliśmy na ekranach telefonów i komputerów w poprzedniej dekadzie. Loga wielu produktów uległy przeobrażeniu i mocnemu uproszczeniu, stając się przedmiotem krytyki. Flat Design jest zdaniem krytyków stylem bezdusznym, prymitywnym i niebudzącym pozytywnych emocji. Projektanci przyjmowali go jednak ze względu na modę, ale od paru lat widać odwrót.

Nie ma jednoznacznego początku i końca Flat Designu. Niektóre produkty zaczęły go stosować już na początku XXI wieku, gdy futurystyczny Y2K (którego dobrym przykładem jest choćby interfejs pierwszej konsoli Xbox z 2001 roku) odchodził w zapomnienie. Współistniał on także razem z Frutiger Aero - stylem opartym na gradientach, przezroczystości, wykorzystującym żywe kolory i motywy natury (w tym zielonej łąki i akwarium, co mogliśmy oglądać m.in. w erze Windows Vista). Flat Design zaczął mocno dominować w okolicach 2010 roku, ale także on zaczął się nudzić.

Windows 11 łączy elementy Y2K i Aero Glass z Flat Designem phantomofearth Twitter

Ta ewolucja była widoczna w produktach Google. Jego "język designu" - Google Material Design - został wprowadzony w 2014 roku. Pierwsze wytyczne były mocno płaskie i monochromatyczne, natomiast trzecie wydanie o nazwie Material Design 3 (Material You) z 2021 roku zaczęło stawiać na bardziej naturalne, zaokrąglone kształty, gradienty i bardziej ożywiony klimat.

Nie stanowi to jednak powrotu do Y2K ani Frutiger Aero. To raczej wyznacznik nowego trendu, który do płaskich elementów wprowadza dodatkową głębię, tworząc nieco trójwymiarowy efekt. Podobną zmianę można zaobserwować w późniejszych wersjach Windows 10, a także Windows 11, za co odpowiada język designu Microsoftu - Fluent Design System - w tym jego ostatnie iteracje.

Jak zmieniało się logo Google przez lata?

Mimo zmiany swojego sygnetu Google nie zaktualizował logotypu. Nadal jest to ten sam płaski napis, który firma wprowadziła w 2015 roku. A jak to wyglądało wcześniej? Pierwsze logo Google z 1997 roku wyglądało dość prymitywnie, niczym stworzone naprędce w WordArt w programie Word. Kolejne wersje z lat 90. otrzymały nieco inne kolory liter i efekt cieniowania. Wersja z 1998 roku zawierała wykrzyknik, który później usunięto.

Logotyp Google z lat 1997, 1998, 1998, 1999, 2010, 2013 i 2015 Wikipedia

Ostatnia wersja logotypu z cieniowaniem używana była w latach 2010-2013, po czym nastąpiło "spłaszczenie" i usunięcie cieni (2013-2015). Ostatnia, nadal obowiązująca wersja pełnego logo pochodzi z 2015 roku. Google wykorzystało nowy font Product Sans, którego litery są prostsze i bardziej pogrubione. Kolory pozostały natomiast takie same.

Niewykluczone, że Google zmieni także swój logotyp, aby bardziej odpowiadał aktualnym trendom. Póki co firma stosuje jeszcze napis stworzony prawie 10 lat temu.

