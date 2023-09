Facebook ma obecnie dwa miliardy aktywnych użytkowników każdego dnia. Jest więc ich na tyle dużo, że część z nich mogła odnotować pojawienie się nowego logo platformy. Tak się rzeczywiście stało, choć na pierwszy rzut oka różnic można nie dostrzec.

Facebook ma nowe logo, które wygląda jak poprzednie

Jeśli jesteście użytkownikami platformy Zuckerberga od lat, to zapewne pamiętacie, że symbol serwisu był już kilka razy zmieniany i czasem były to naprawdę duże modyfikacje. Tym razem jest jednak inaczej. Nowe logo doczekało się jedynie kosmetycznych poprawek. Zmieniono jego tło na nieco ciemniejszy i intensywniejszy odcień niebieskiego. Wygląda też na to, że literka "f" ma nieco grubszy font.

Reklama

Zdjęcie Stare (po lewej) i nowe logo (po prawej) serwisu Facebook / Meta / materiały prasowe

"Naszą intencją było stworzenie odświeżonego projektu logo Facebooka, które byłoby odważniejsze, elektryzujące i ponadczasowe. Każde z charakterystycznych, nowych udoskonaleń zapewnia większą harmonię w całym projekcie, co jest kluczowym elementem tożsamości aplikacji. Osiągnęliśmy to poprzez wprowadzenie bardziej pewnego wyrazu podstawowego niebieskiego koloru Facebooka, który został stworzony tak, aby był bardziej dostępny wizualnie w naszej aplikacji i zapewniał większy kontrast, aby litera "f" się wyróżniała." — czytamy w oświadczeniu firmy Meta.

Meta odświeża wygląd innych elementów

Poza logotypem odświeżono znak słowny platformy z użyciem fontu Facebook Sans, aby zapewnić całości lepszą spójność. Przy okazji wprowadzono nową paletę kolorów, gdzie dominuje odcień błękitny oraz zmodyfikowano wygląd reakcji w serwisie. Meta twierdzi, że zmiany nadają im więcej emocji oraz wymiarowości.

Zdjęcie Zmodyfikowane reakcje na Facebooku / Meta / materiały prasowe

"Dostosowaliśmy kolory, aby spełniały wytyczne dotyczące dostępności barw, dzięki czemu nasza ikonografia jest czytelna w każdym rozmiarze, wystarczająco elastyczna, aby sprostać różnym potrzebom i łatwa w interakcji z ludźmi." — wyjaśnia firma Meta

Meta dodaje, że jest to pierwsza z nadchodzących modyfikacji platformy związanych z jej tożsamością. To oznacza, że firma sugeruje, iż w niedalekiej przyszłości powinniśmy spodziewać się kolejnych zmian. Jakich dokładnie i które elementy serwisu zostaną nimi objęte? Tego na razie nie wiadomo, ale widzimy, że rywalizacja z platformą X przebiega w konkretnym kierunku.