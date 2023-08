Tajemnicza zielona kropka na Facebooku. Lepiej ją ukryć

Pytanie o to, co oznacza zielona kropka na Facebooku , zadaje sobie wielu użytkowników popularnej platformy. Odpowiedź jest jednak banalnie prosta. Podobnie jak samo pozbycie się zielonej kropki obok zdjęcia profilowego.

Najprościej mówiąc, chodzi o naszą aktywność. Zielona kropka świadczy o tym, że jesteśmy aktualnie dostępni gdzieś na Facebooku. Niekoniecznie w samym Messengerze .

. Jednak j ak ukryć zieloną kropkę , gdy nie chcemy być widoczni dla innych użytkowników?

, gdy nie chcemy być widoczni dla innych użytkowników? Wystarczy zastosować prosty trik, a natrętni znajomi nie będą już więcej zawracać nam głowy.

Reklama

Co oznacza zielona kropka na Facebooku?

Odwiedzając profil konkretnej osoby na Facebooku, możemy często zauważyć w prawym dolnym rogu kółeczka ze zdjęciem profilowym na Facebooku. Jeżeli jest ona widoczna, to możemy być pewni, że dana osoba jest obecnie aktywna na platformie Facebooka.

Niekoniecznie jednak musi korzystać z witryny w przeglądarce. Być może przegląda aktualnie Facebooka za pośrednictwem pobranej aplikacji, albo odpisuje na wiadomości w Messengerze .

Zdjęcie Jak sprawdzić, czy znajomy jest aktywny na Facebooku? / 123RF/PICSEL

Co oznacza zielona kropka na Messengerze?

Jeśli zaś chodzi o to, co oznacza zielona kropka na Messengerze w prawym dolnym rogu obok miniaturki zdjęcia profilowego, to również może ona wskazywać, że użytkownik korzysta aktualnie z aplikacji Facebook Messenger, aplikacji Facebook, albo witryny Facebook.

Być może nasz znajomy po prostu przegląda witrynę Facebooka i nie ma czasu skorzystać z telefonu, więc niekoniecznie mamy powody do tego, aby obrażać się, ponieważ nie odczytał naszej wiadomości.

Co oznacza zielona kropka przy symbolu kamery

Z kolei zielona kropka przy symbolu kamery w aplikacji Messenger świadczy o tym, że dany użytkownik może obecnie przeprowadzać rozmowy wideo. Niekoniecznie chodzi jednak o to, że aktualnie ma na nie czas, a jedynie, że korzysta z urządzenia, które mu to umożliwia.

Jak ukryć zieloną kropkę?

Istnieje prosty trik na to, jak ukryć zieloną kropkę w Messengerze i na Facebooku. Można to zrobić na trwałe lub czasowo. Musimy jednak pamiętać o tym, że po wyłączeniu własnej dostępności, także i my nie będziemy mogli dłużej śledzić aktywności naszych znajomych.

Jak ukryć zieloną kropkę w Messengerze?

Najprostszy sposób, aby ukryć zieloną kropkę świadczącą o aktywności na Facebooku, to wejście w Menu Messengera (trzy poziome kreski z lewej strony ekranu), skąd przejść należy do Ustawień (zębate koło) i zmienić Stan Aktywności na wyłączony (druga ikonka od góry).



Jak ukryć zieloną kropkę na Facebooku?

Zieloną kropkę możemy także ukryć bezpośrednio na Facebooku, wybierając tam ikonę Messengera. Po jego otwarciu wybieramy trzy kropki i opcję "Status aktywności", aby zmienić go na wyłączony. Można także zablokować aktywność wyłącznie dla wybranych użytkowników. Wystarczy kliknąć kółeczko obok pozycji "Włączone dla niektórych", a następnie wybrać opcję Edytuj.

Wideo youtube

Czytaj również:

Szef Facebooka będzie pilotem. Chce być jak Elon Mus k

Opłaty co miesiąc za Facebooka i Instagrama w Polsce. Znamy ceny

Urząd skarbowy sprawdzi cię w mediach społecznościowych. Rzeczniczka KAS tłumaczy, co jest celem

Zobacz także: