WhatsApp to bezapelacyjnie najpopularniejszy komunikator na świecie, z którego korzystają setki milionów użytkowników. Weryfikacja w tej aplikacji odbywa się na podstawie numeru telefonu, ale to trochę za mało. Użytkownicy od dawna prosili o dodanie alternatywnego sposobu na uwierzytelnianie i Meta w końcu te prośby wysłuchała.

Komunikator WhatsApp wkrótce z nową opcją weryfikacji

Meta rozpoczęła program pilotażowy nowej opcji weryfikacji kont w WhatsApp już ponad rok temu. Testy trwają od sierpnia 2022 r., ale do tej pory odbywały się w bardzo wąskim gronie. W ostatnim czasie dostępność nowej funkcji zaczęto zwiększać o kolejnych użytkowników (od wersji beta na Androida z numerkiem 2.23.24.10). To pozwala nam sugerować, że wprowadzenie nowej opcji do stabilnej odsłony aplikacji jest już naprawdę blisko i powinno to być kwestią kilku najbliższych tygodni.

Nową funkcjonalność ilustruje poniższy zrzut ekranowy udostępniony przez serwis WABetaInfo. Widzimy, że użytkownicy mogą wprowadzić w specjalnym polu w ustawieniach własny adres e-mail. Meta podkreśla, że nie będzie on widoczny dla innych użytkowników platformy i ma być wykorzystywany jedynie na potrzeby uzyskania dostępu do konta.

Zdjęcie WhatsApp z opcją weryfikacji konta poprzez e-mail / WABetaInfo / materiał zewnętrzny

Wpisany adres e-mail należy w kolejnym kroku zweryfikować. W tym celu zostanie wysłana wiadomość z kodem, który należy wpisać do komunikatora. Jeśli tak się nie stanie, to adres nie zostanie powiązany z kontem, ale czynność można w dowolnym momencie powtórzyć.

Warto dodać, że jest to dodatkowa warstwa zabezpieczeń dla dostępu do konta, a nie główna, którą pozostaje numer telefonu. Co nie zmienia faktu, że alternatywny sposób może przydać się w momencie, gdy pierwsza z metod z pewnych przyczyn zawiedzie. Na przykład w wyniku kradzieży telefonu.

Aplikacja otrzymała zmiany w interfejsie

WhatsApp rozwija się także pod kątem interfejsu użytkownika. Meta niedawno zaczęła wprowadzać zmiany związane z GUI komunikatora. Objęły one wybrane obszary platformy, w tym pasek nawigacji, pływający przycisk akcji oraz schematy kolorów. Są to modyfikacje oparte na wytycznych Google z Material Design 3. Wprowadzono je w obu schematach graficznych komunikatora, czyli trybie jasnym oraz ciemnym. W tym przypadku również mamy do czynienia ze zmianami, które znajdują się na etapie programu pilotażowego i widzą je wybrani beta testerzy aplikacji. U wszystkich użytkowników powinny pojawić się w niedługim czasie. Pewnie nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale konkretnego terminu nie znamy.