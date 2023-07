Ta zmiana dotknie nawet miliard osób. Nie wszyscy ją polubią

Microsoft od dawna nosił się z tym zamiarem i w końcu stało się. Gigant z Redmond już w 2021 roku zamówił u swoich projektantów pięć nowych czcionek dla pakietu Office, a teraz - po dwóch latach testów - zdecydował, że domyślną stanie się Aptos.

Czcionka została opracowana przez Steve'a Mattesona, który wcześniej pracował nad rozwojem oryginalnych czcionek Windows TrueType i stworzył Segoe - licencjonowany przez Microsoft jako domyślna czcionka systemu Windows, po raz pierwszy zastosowany w systemie Windows Vista i wciąż w użyciu w systemie Windows 11.

Warto też dodać, że Aptos pierwotnie nazywało się Bierstadt, ale zostało przemianowane po ulubionym kalifornijskim mieście projektanta, a pozostałe cztery czcionki, które nie zostały wybrane jako domyślne, tj. Grandview, Seaford, Skeena i Tenorite, będą nadal dostępne w pakiecie Office.

Dzisiaj rozpoczynamy ostatnią fazę tej ważnej zmiany, w której Aptos zacznie pojawiać się jako nowa domyślna czcionka w programach Word, Outlook, PowerPoint i Excel dla setek milionów użytkowników. I w ciągu najbliższych kilku miesięcy stanie się domyślnym rozwiązaniem dla wszystkich naszych klientów wyjaśnia Si Daniels, główny menedżer programu w firmie Microsoft, w dzisiejszym wpisie na blogu projektowym.

Zdjęcie Aptos domyślną czcionką pakietu Office / Microsoft / materiały prasowe

Inspirowany XX-wieczną szwajcarską typografią bezszeryfowy Aptos zastępuje tym samym Calibri, które było domyślną czcionką pakietu Office od czasu wydania pakietu Office 2007, kiedy to zastąpiło Times New Roman.

Jak wyjaśnia Microsoft we wpisie na blogu, Calibri wciąż będzie jednak przypięte u góry nowego menu czcionek (to również doczekać ma się zmian, które ułatwią nam obsługę, ale producent nie podał jeszcze żadnych szczegółów), obok swoich poprzedników, tj. Times New Roman i Arial i śmiało można zakładać, że jeszcze długo będzie powszechnie stosowane.

Szczególnie że nie wszyscy mają w zwyczaju szybko przesiadać się na nowe domyślne czcionki i wystarczy tu przypomnieć, że Departament Stanu USA dopiero w tym roku polecił swoim urzędnikom przesiadkę z Times New Roman na Calibri w przypadku oficjalnych notatek, czyli 16 lat po zmianie ze strony Microsoftu.

Aptos jest częścią szerszej fali funkcji wchodzących w skład platformy Microsoft 365. Dążymy do tego, aby oprogramowanie było bardziej wyraziste i integracyjne. Wprowadzono nowo zaprojektowane menu czcionek, a także nowe motywy, kolory i tła dodaje Daniels.