mObywatel nie działa. Polacy rzucili się na aktualizację

Aktualizacja aplikacji mObywatel do wersji 2.0 przysporzyła w piątek wielu problemów. Początkowo część użytkowników nie była w stanie zalogować się do aplikacji. To był dopiero początek. mObywatel zwyczajnie nie działa.

Zdjęcie mObywatel nie działa. Duży problem z nową aplikacją / 123RF/PICSEL