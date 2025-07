Wdychamy ogrom zanieczyszczeń. To może zwiększać ryzyko demencji

Badacze wykazali, że wdychane wraz z powietrzem zanieczyszczenia, szczególnie takie jak PM2,5, dwutlenek azotu i sadza, są powiązane ze znacznie wyższym ryzykiem demencji, wskazali badacze. Co jest najbardziej niebezpieczne? PM2,5, czyli drobny pył zawieszony, którego średnica nie przekracza 2,5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia.

To maleńkie cząsteczki pochodzące przede wszystkim z ruchu ulicznego i przemysłu - m.in. ze spalania paliw samochodowych. Taki pył zawieszony powstaje też np. w wyniku pożarów lasów. Właśnie takie drobinki mogą osadzać się głęboko w płucach, przenikać do krwioobiegu i docierać aż do mózgu. Jakikolwiek poziom stężenia pyłu PM2,5 niekorzystnie wpływa na zdrowie, a według naukowców każde 10 mikrogramów PM2,5 na metr sześcienny zwiększa względne ryzyko demencji u danej osoby o 17 proc.