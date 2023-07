Spis treści: 01 Cyfrowy dowód osobisty w aplikacji mObywatel

02 mDowód osobisty - gdzie nie skorzystamy?

03 Od kiedy dowód osobisty w telefonie na równi z tym plastikowym?

Cyfrowy dowód osobisty w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel to jeden z tych projektów, za który trzyma się kciuki. Rosnąca popularność aplikacji jest w pełni uzasadniona. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiadające za jej prowadzenie regularnie dostarcza zmian, których wyczekują użytkownicy i które bardzo pozytywnie wpływają na działanie programu, jak i użyteczność jego funkcji.

Te cały czas ewoluują, przez co na początku można było mObywatela traktować jako ciekawostkę, dziś jest to elektroniczne centrum urzędowe, pozwalające na załatwienie szeregu spraw. Sprawdzimy tam nasze punkty karne, eRecepty, legitymacje czy dowód osobisty. To właśnie on jest bohaterem ostatnich doniesień. Już niedługo cyfrowy dowód tożsamości zrówna się z fizycznym odpowiednikiem.

mDowód osobisty - gdzie nie skorzystamy?

O ile w rzeczy samej, na mocy ustawy mDowód osobisty będzie mieć status zbliżony do fizycznego dowodu osobistego, to nie skorzystamy z niego wszędzie. Okazuje się, że są 3 miejsca, które za nic będą mieć nasz elektroniczny dokument tożsamości. Sytuacje, w których nie użyjemy mDowodu to:

Składanie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego

Przekraczanie granicy państwa

Podczas wizyty w banku (do 1 września 2023 roku)

Jak widać, ograniczenia nie są drastyczne. Wszystkie inne sytuacje, w których możemy wyobrazić sobie potrzebę skorzystania z dowodu będą akceptować mDowód osobisty - na poczcie, w przychodni, przy zawieraniu umowy czy przy urnie wyborczej, bez znaczenia.

Co ważne, ograniczenie dotyczące legitymowania się w placówkach bankowych potrwa jedynie do września. Później banki będą akceptować mDowód osobisty w aplikacji mObywatel.

Od kiedy dowód osobisty w telefonie na równi z tym plastikowym?

Już od 14 lipca mDowód osobisty w telefonie zyska szereg nowych funkcjonalności na mocy jego zrównania z fizycznym dokumentem tożsamości. Choć nie będzie go można użyć wszędzie (o czym napisano powyżej), to i tak znajdziemy wiele miejsc, gdzie dowód w telefonie zwyczajnie się przyda. To duży ukłon w stronę posiadaczy aplikacji mObywatel. Tych jest w Polsce coraz więcej. Łącznie, apkę pobrało ponad 10 milionów osób.

Teraz będziemy mogli mieć dokument potwierdzający naszą tożsamość zawsze przy sobie, w swoim telefonie. Jestem pewien, że to rozwiązanie ucieszy zarówno obywateli, jak i urzędników. Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji

Obecnie trwają przygotowania do 14 lipca, czyli dnia w którym nastąpi oficjalne wejście w życie nowych przepisów. Szkoleni są urzędnicy, przygotowywane są placówki, w których będziemy się mogli legitymować. Jak przyznaje minister Janusz Cieszyński, będzie to korzyść nie tylko dla obywateli, ale również urzędników.