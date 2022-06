Google Lens czyli Obiektyw Google. Poszukaj tego, co widzisz

Mobile

Co to jest Obiektyw Google i jak go włączyć to przydatne informacje, kiedy w otaczającej rzeczywistości zainteresował nas jakiś przedmiot, budynek czy roślina. Chcąc je bliżej poznać, warto skorzystać z aplikacji amerykańskiego giganta tym bardziej że ta ma do zaoferowania o wiele więcej. Sprawdzamy funkcje i możliwości Obiektywu Google.

Zdjęcie Co to jest Obiektyw Google i jak go włączyć? / 123rf.com / 123RF/PICSEL