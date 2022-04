Spis treści: 01 Zdjęcia Google. Co to jest?

02 W jakiej jakości przechowywane są pliki w Zdjęciach Google?

03 Jak przenieść Zdjęcia Google do galerii w smartfonie?

04 Jak przenieść Zdjęcia Google na komputer?

05 Jak usunąć pliki w Zdjęcia Google?

Zdjęcia Google. Co to jest?

Zdjęcia Google to internetowa usługa, która pozwala "magazynować" wspomnienia użytkownika. Aplikacja daje możliwość przechowywania zdjęć i filmów w wirtualnej chmurze. Zdjęcia Google są niezwykle przydatne z jednego powodu - nie obciążają pamięci dysku telefonu, dzięki czemu jego właściciel oszczędza wewnętrzną pamięć swojego telefonu.

W jakiej jakości przechowywane są pliki w Zdjęciach Google?

Zdjęcia trafiają do wirtualnej chmury w rozdzielczości 16 Mpix, co pozwala na dobrą jakość wydruku w rozmiarze do 60×40 cm. Filmy w Zdjęcia Google są przechowywane w rozdzielczości 1080p HD.

Zdjęcia oraz filmy o większej rozdzielczości zostaną przez usługę skompresowane.

Zdjęcia Google są niezwykle intuicyjne oraz bardzo łatwe w obsłudze. Przesłane zdjęcia oraz filmy są kategoryzowane według dat ich wykonania. Dodatkową zaletą takiego sposobu przechowywania multimediów jest to, że użytkownik ma do nich dostęp zawsze. Zdjęcia Google i pliki w nim magazynowane można pobrać w momencie, gdy zgubimy telefon lub ktoś go ukradnie.

Jak przenieść Zdjęcia Google do galerii w smartfonie?

Przygoda z usługą Zdjęcia Google musi rozpocząć się od jej instalacji na telefonie. Można to w łatwy sposób zrobić dzięki usłudze Google Play. Po zainstalowaniu i zalogowaniu na swoje konto warto zsynchronizować swoje zdjęcia z chmurą.

Wystarczy wejść w "Ustawienia aplikacji Zdjęcia Google", gdzie wybieramy opcję "Kopia zapasowa i synchronizacja".

Jeżeli chcemy, aby fotografie, które znajdują się w aplikacji Zdjęcia Google znalazły się w naszej galerii, w usłudze należy wybrać konkretne zdjęcie i kliknąć opcję "Więcej". Następnie wybieramy opcję "Pobierz".

Tyle wystarczy, by przenieść Zdjęcia Google do galerii w smartfonie. Jeżeli nie jest to możliwe, prawdopodobnie plik został zaimportowany już wcześniej do wybranego urządzenia.

Jak przenieść Zdjęcia Google na komputer?

Podobnie jak w przypadku smartfonu, równie łatwo można przenieść Zdjęcia Google na komputer. Na urządzeniu należy otworzyć stronę photos.google.com. Następnie wybieramy konkretny film lub zdjęcie, które chcemy mieć na swoim komputerze. Klikamy opcję "Więcej", a następnie wybieramy opcję "Pobierz", po czym zdjęcia lub filmy automatycznie lądują na dysku naszego komputera.

W momencie, kiedy użytkownik przypadkowo utworzy kopię zapasową multimediów na niewłaściwym koncie Google, może przenieść zdjęcia i filmy na inne konto.

Aby zmienić konto, na którym jest zapisana kopia zapasowa zdjęć i filmów, użytkownik musi udostępnić bibliotekę zdjęć właściwemu kontu. Jak udostępnić bibliotekę aplikacji Zdjęcia Google innemu kontu? Oto lista kroków:

w ustawieniach wejdź w zakładkę "Udostępnianie zdjęć partnerowi" a potem "Rozpocznij" ;

a potem ; wpisz lub wybierz adres e-mail , na który chcesz udostępnić bibliotekę;

, na który chcesz udostępnić bibliotekę; wybierz zdjęcia, które chcesz dodać do konta partnera;

kliknij "Dalej ";

"; jeśli wszystkie opcje są ustawione zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, kliknij "Wyślij zaproszenie".

Warto podkreślić, że, jak to zwykle bywa z usługami od Google, aplikacja Zdjęcia Google jest darmowa zarówno na Androida i iOS (iPhone, iPad) oraz komputer.

Jak usunąć pliki w Zdjęcia Google?

Usunąć pliki w aplikacji Zdjęcia Google można w dowolnym momencie. Wystarczyć wybrać film lub zdjęcie, które chcemy usunąć, a po przytrzymaniu pliku włączy się opcja zaznaczania kilku plików naraz.

Następnie należy wybrać opcję "Usuń", która znajduje się na górze ekranu aplikacji Zdjęcia Google. Wybrane elementy trafią do kosza. W tym będą przechowywane jeszcze przez 60 dni.

To oznacza, że przez dwa miesiące od momentu skasowania plików, można przywrócić usunięte zdjęcia Google. Wystarczy wybrać zdjęcia i filmy, które chcemy przywrócić, a na dole strony kliknąć opcję "Przywróć". Jeżeli chcesz nieodwracalnie usunąć pliki z aplikacji Zdjęcia Google, możesz to zrobić, wybierając opcję "Usuń na trwałe".