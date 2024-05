Spis treści: 01 Miłe wspomnienia i nie tylko

Miłe wspomnienia i nie tylko

Użytkownicy Zdjęć Google z pewnością kojarzą funkcję Wspomnienia. Ta raz na jakiś czas tworzy nam zestawienia zdjęć z przeszłości. Mogą one odnosić się do wakacyjnych wyjazdów, spotkań na plaży czy wspólnych imprez ze znajomymi. Działa to świetnie i pozwala nam wrócić do miłych chwil z przeszłości. Chociaż te wcale nie muszą być takie miłe. Dużo bowiem zależy od tego, kto jest widoczny na zdjęciu.

A każdy z nas ma pewnie jakąś osobę, do której niekoniecznie chce wracać - choćby we wspomnieniach, które z tego powodu mogą być najzwyczajniej w świecie niemiłe. Jak pozbyć się takich wspomnień dostarczanych przez własny telefon? Niedługo będzie to niezwykle proste, bowiem Zdjęcia Google otrzymają nową, naprawdę przydatną funkcję.

Android Authority zauważyło, że w najnowszej wersji aplikacji, oznaczonej numerem 6.80 pojawić ma się rozszerzona możliwość kontrolowania tego, w jaki sposób zdjęcia we wspomnieniach będą wyświetlane użytkownikowi. Jako posiadacze apki mamy otrzymać całkiem rozbudowany zestaw konfiguracji.

Ukryj niemiłe twarze

Zgodnie z tym, co zapisano w kodzie aktualizacji, możliwe będzie ukrycia bądź zablokowania twarzy danej osoby. Dzięki temu zdjęcia przedstawiające danego "zablokowanego" człowieka nie będą nam się wyświetlać. Oczywiście funkcja działająca w ten sposób jest już w apce, jednak w tym wypadku dostęp do ograniczenia ma być znacznie łatwiejszy. W ten sposób będzie on dostępny z poziomu kontekstowego menu.

Zdjęcie / materiał zewnętrzny

To jednak nie wszystko, bo daną osobę (a w zasadzie twarz) będzie można ograniczyć. Oznacza to, że nie będą wyświetlane zdjęcia tylko tej osoby, ale wykluczone z obostrzeń zostaną zdjęcia grupowe. Gdy na fotografi znajdować się będzie więcej twarzy, wówczas fotka będzie mogła być wyświetlana w ramach wspomnień przygotowywanych przez aplikację Zdjęcia Google.

Nowa funkcja już niedługo

Opcja "Ukryj twarz przed wspomnieniami" wydaje się być już w dość zaawansowanej fazie prac. Wiele wskazuje na to, że zadebiutuje już niedługo, dzięki czemu będziemy mogli ukrywać niektóre twarze w aplikacji. Przypomina to trochę jeden z odcinków serialu "Black Mirror", w którym ludzkość mogła się wzajemnie blokować - lecz nie w apce, a życiu codziennym. Do takiego ekstremum chyba nam jeszcze daleko. Do funckji w aplikacji - znacznie bliżej.