Spis treści: Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025 i co w nim jest? Spotify przedstawia najpopularniejszych artystów w Polsce i na świecie

Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025 i co w nim jest?

Biorąc pod uwagę daty wcześniejszych edycji Wrapped od 2015 do 2024 roku - czyli najczęściej 3 grudnia i środę - spodziewaliśmy się, że tegoroczna edycja wystartuje również tego dnia. I nie myliliśmy się. Wydawca platformy ogłosił dziś wszem i wobec, że Spotify Wrapped 2025 jest już dostępne. Na użytkowników czeka spersonalizowane podsumowanie roku (a właściwie to pierwszych 10-11 miesięcy) w oparciu o osobistą historię odsłuchań. Jednocześnie ukazały się statystyki dla poszczególnych regionów, w tym także dla Polski.

Wrapped 2025 z perspektywy użytkownika ma być, według zapewnień wydawcy, "większe, odważniejsze, bardziej wciągające i wielowarstwowe niż kiedykolwiek wcześniej". Dostajemy nie tylko wszystkie narzędzia i statystyki znane z poprzednich edycji do udostępnienia na Instagramie czy Facebooku, ale również ponad 10 nowości. Są to "nowe sposoby nawiązywania relacji i głębszego zanurzenia się w historie oraz momenty, które uczyniły ten rok niepowtarzalnie naszym".

Tak wygląda Spotify Wrapped 2025. Włącz aplikację i sprawdź swoje podsumowanie roku! Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025? Wystarczy otworzyć aplikację i kliknąć zakładkę "Wrapped" na samej górze lub wejść na stronę www.spotify.com/pl/wrapped/.

Z podsumowania roku dowiecie się m.in., ile łącznie minut/dni słuchaliście muzyki w tym roku, ile towarzyszyło wam gatunków, jakie są wasze ulubione gatunki, jaki jest wasz wiek muzyczny, ile macie odsłuchanych utworów oraz albumów w tym roku i które były waszymi ulubionymi, jaki był wasz czas słuchania podcastów i który był ulubionym, jacy wykonawcy się wyróżniali, ile minut słuchaliście ulubionego, w jakim topowym procencie słuchaczy się znajdujecie czy wreszcie do jakiego klubu możecie należeć na podstawie odsłuchań i jaka jest w nim wasza rola i jaki procent użytkowników do niego należy.

Spotify przedstawia najpopularniejszych artystów w Polsce i na świecie

Spotify udostępniło także statystyki dla całych regionów, wliczając w to Polskę. Według danych z Wrapped 2025 najczęściej słuchani artyści w Polsce w tym roku to:

Mata Oki francis Sobel Taco Hemingway White 2115 Gibbs PRO8L3M Kaz Bałagane Bedoes 2115

Z kolei na świecie w 2025 roku królowali:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Na stronie internetowej z aktualnościami Spotify znajdziemy więcej list, które obejmują także utwory, albumy i podcasty. To raj dla miłośników statystyk. Nie ma więc co zwlekać - warto poznać swoje własne i podzielić się nimi ze znajomymi w social mediach! Można też zorganizować Wrapped Party ze znajomymi na telefonie.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press