Spotify Wrapped 2025 już dostępne! Jak wypada Polska?

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Aktualizacja

Zgodnie z przewidywaniami Spotify Wrapped 2025 już wystartowało. Dziś, 3 grudnia, dostępne jest zarówno jeszcze bardziej spersonalizowane podsumowanie roku dla użytkowników aplikacji, jak i statystyki dla całej Polski i świata. Wydawca platformy muzycznej opublikował listy najczęściej słuchanych artystów, utworów i podcastów w Polsce w 2025 roku. A co czeka na słuchaczy? Sprawdźmy, jak wygląda nowe Wrapped i gdzie je włączyć.

Napis Wrapped 2023 w dynamicznej stylistyce graficznej, obok logo Spotify oraz geometryczne wzory w tle.
Spotify Wrapped 2025 wystartowało 3 grudnia. Pokazujemy, jak sprawdzić swoje podsumowanie roku i jak ono wyglądaSpotifymateriały prasowe

Spis treści:

  1. Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025 i co w nim jest?
  2. Spotify przedstawia najpopularniejszych artystów w Polsce i na świecie

Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025 i co w nim jest?

Biorąc pod uwagę daty wcześniejszych edycji Wrapped od 2015 do 2024 roku - czyli najczęściej 3 grudnia i środę - spodziewaliśmy się, że tegoroczna edycja wystartuje również tego dnia. I nie myliliśmy się. Wydawca platformy ogłosił dziś wszem i wobec, że Spotify Wrapped 2025 jest już dostępne. Na użytkowników czeka spersonalizowane podsumowanie roku (a właściwie to pierwszych 10-11 miesięcy) w oparciu o osobistą historię odsłuchań. Jednocześnie ukazały się statystyki dla poszczególnych regionów, w tym także dla Polski.

Wrapped 2025 z perspektywy użytkownika ma być, według zapewnień wydawcy, "większe, odważniejsze, bardziej wciągające i wielowarstwowe niż kiedykolwiek wcześniej". Dostajemy nie tylko wszystkie narzędzia i statystyki znane z poprzednich edycji do udostępnienia na Instagramie czy Facebooku, ale również ponad 10 nowości. Są to "nowe sposoby nawiązywania relacji i głębszego zanurzenia się w historie oraz momenty, które uczyniły ten rok niepowtarzalnie naszym".

Cztery ekrany z aplikacji Spotify Wrapped prezentujące podsumowanie muzyczne dla użytkownika, liczbę odsłuchanych minut, rok 2025 oraz wyróżnienie w specjalnym klubie miłośników określonego gatunku muzycznego. Dominuje nowoczesna grafika z dużą ilością...
Tak wygląda Spotify Wrapped 2025. Włącz aplikację i sprawdź swoje podsumowanie roku!Krzysztof SulikowskiINTERIA.PL

Jak sprawdzić swoje Spotify Wrapped 2025? Wystarczy otworzyć aplikację i kliknąć zakładkę "Wrapped" na samej górze lub wejść na stronę www.spotify.com/pl/wrapped/.

Z podsumowania roku dowiecie się m.in., ile łącznie minut/dni słuchaliście muzyki w tym roku, ile towarzyszyło wam gatunków, jakie są wasze ulubione gatunki, jaki jest wasz wiek muzyczny, ile macie odsłuchanych utworów oraz albumów w tym roku i które były waszymi ulubionymi, jaki był wasz czas słuchania podcastów i który był ulubionym, jacy wykonawcy się wyróżniali, ile minut słuchaliście ulubionego, w jakim topowym procencie słuchaczy się znajdujecie czy wreszcie do jakiego klubu możecie należeć na podstawie odsłuchań i jaka jest w nim wasza rola i jaki procent użytkowników do niego należy.

Spotify przedstawia najpopularniejszych artystów w Polsce i na świecie

Spotify udostępniło także statystyki dla całych regionów, wliczając w to Polskę. Według danych z Wrapped 2025 najczęściej słuchani artyści w Polsce w tym roku to:

  1. Mata
  2. Oki
  3. francis
  4. Sobel
  5. Taco Hemingway
  6. White 2115
  7. Gibbs
  8. PRO8L3M
  9. Kaz Bałagane
  10. Bedoes 2115

Z kolei na świecie w 2025 roku królowali:

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Na stronie internetowej z aktualnościami Spotify znajdziemy więcej list, które obejmują także utwory, albumy i podcasty. To raj dla miłośników statystyk. Nie ma więc co zwlekać - warto poznać swoje własne i podzielić się nimi ze znajomymi w social mediach! Można też zorganizować Wrapped Party ze znajomymi na telefonie.

Zobacz również:

YouTube Recap 2025. Zobacz swoje podsumowanie roku.
Technologia

YouTube jak Spotify. Zobacz własne podsumowanie 2025 roku

Dawid Długosz
Dawid Długosz
Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze