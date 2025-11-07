Czekacie na Spotify Wrapped? Jest nowa opcja - statystyki słuchania

Popularne zestawienie, które każdego roku obejmuje aktywność użytkownika od 1 stycznia do mniej więcej początku listopada pojawi się najpewniej za kilka tygodni - nie ogłoszono jeszcze oficjalnej daty. W minionych latach Spotify Wrapped dostępne było zwykle pod koniec listopada (w 2023 roku - 29 listopada), lub na początku grudnia (w 2024 r. - 4 grudnia).

W międzyczasie Spotify przygotowało jednak atrakcyjną nowość dla słuchaczy - takie "małe Wrapped", które pokazuje statystyki tygodniowe. Opcję tę wiele osób zna np. z Last.fm, które lata temu było prawdziwym hitem wśród melomanów. To ciekawe urozmaicenie w aplikacji Spotify, które z pewnością wielu osobom umili czas oczekiwania na Spotify Wrapped 2025. Jak skorzystać z nowej opcji?

Statystyki słuchania na Spotify. Jak skorzystać z nowości?

Aby skorzystać z nowej opcji, wystarczy kliknąć ikonkę swojego profilu, która znajduje się w aplikacji u góry po lewej stronie. Wysunie się wówczas menu, gdzie pomiędzy opcją "Nowości" oraz "Ostatnie" znajdziemy teraz "Statystyki słuchania".

Po wejściu w tę zakładkę zobaczymy zestawienia - każde dotyczące kolejnego tygodnia. Znajdziemy tam sekcje "Ulubiony wykonawca", "Ulubiony utwór", oraz procent odtwarzania muzyki.

Spotify dodał nowość do aplikacji. Znajdziemy tam teraz "mini Wrapped" - tygodniowe statystyki słuchania muzyki. Paula Drechsler archiwum prywatne

Podsumowanie tygodnia w Spotify. Ulubieni wykonawcy i ulubione utwory

Oprócz ogólnego podsumowania w "Listening stats", które zawiera informacje o ulubionym wykonawcy i ulubionym utworze, można rozwinąć poszczególne kafelki i dowiedzieć się więcej. Klikając "Ulubiony wykonawca" rozwinie nam się lista, która pokaże pięciu najczęściej słuchanych twórców. Analogicznie sytuacja wygląda po kliknięciu "Ulubiony utwór".

Pod podsumowaniem pokazują się też sugestie podobnych wykonawców i autorów, co może zachęcić do eksplorowania nowej muzyki.

Kilkając poszczególne kafelki w "Statystykach słuchania" Spotify, rozwijamy listy z podsumowaniem. Paula Drechsler archiwum prywatne

- Listening stats pomogą Ci przypomnieć sobie cały tydzień spędzony z muzyką w formie zabawnej, możliwej do udostępnienia migawki - informuje Spotify w komunikacie na temat nowości. - Chodzi o odkrywanie swojego unikalnego gustu muzycznego i być może odkrywanie czegoś nowego po drodze, tak jak robisz to z Daylist, Release Radar i Discover Weekly. Chcesz poznać całą historię swojego muzycznego roku? Właśnie po to jest Wrapped.

Nie mam "Statystyk słuchania" w Spotify. Co robić?

Opcja "Statystyki słuchania" jest dostępna dla użytkowników aplikacji zarówno w wersji darmowej, jak i premium. Funkcja działa na urządzeniach z systemem Android i iOS na "ponad 60 rynkach", ale może nie być jeszcze widoczna dla wszystkich.

Jeśli wciąż nie widzisz "Statystyk słuchania" w aplikacji Spotify na swoim urządzeniu, nie przejmuj się. Wdrażanie może chwilę potrwać i na pewno niedługo "Statystyki słuchania" pojawią się także u Ciebie. Warto też sprawdzić w ustawieniach, czy apka jest zaktualizowana do najnowszej wersji.

