Mogłoby się wydawać, że czas płynie wszędzie tak samo, ale w rzeczywistości tak nie jest i występują różnice. Okazuje się, że na Marsie zegarki "tykają" ciut szybciej niż na Ziemi. Jakiej skali jest to różnica?

Wyliczono, po ile czas płynie szybciej na Marsie względem Ziemi

Problem postanowiło zgłębić dwóch fizyków z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) w Stanach Zjednoczonych. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że czas na Marsie rzeczywiście płynie szybciej niż na Ziemi, ale jest to bardzo niewielka różnica.

Każdej doby różnica wynosi zaledwie 477 milionowych części sekundy, czyli 477 mikrosekund. To mało i w zasadzie nie jest to zauważalne dla człowieka. Mogłoby mieć jednak istotny wpływ na dokładne koordynowanie czasu na Ziemi z Księżycem oraz Marsem.

Na Księżycu czas płynie również inaczej niż na Ziemi. Ponownie różnica jest bardzo niewielka, bo względem naszego świata w ujęciu jednej doby wynosi tylko 56 mikrosekund. W przypadku Marsa problem jest nieco bardziej skomplikowany. Z czego to wynika?

Sytuacja z czasem na Marsie jest bardziej skomplikowana

Już zegary atomowe, które znajdują się na pokładzie satelitów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej, mierzą czas nieco inaczej i różnica wynosi 38 mikrosekund na dobę.

Problem trzech ciał jest niezwykle skomplikowany. Teraz mamy do czynienia z czterema: Słońcem, Ziemią, Księżycem i Marsem

Neil Ashby i Bijunath Patla z NIST opracowali precyzyjny system mierzenia czasu na Marsie, gdzie uwzględniono różne czynniki. Wśród nich są m.in. masa planety czy większa odległość do Słońca. Tutaj problemem jest jednak znacznie słabsze przyciąganie grawitacyjne Czerwonej Planety czy bardziej ekscentryczna orbita, co wpływa na wahania potencjału grawitacyjnego.

Dlatego, choć średnio zegary na Marsie spieszą się o wspomniane 477 mikrosekund dziennie, tak w ciągu całego roku marsjańskiego różnica ta zwiększa się lub zmniejsza o 266 mikrosekund na dobę.

"Mogą minąć dekady, zanim powierzchnia Marsa zostanie pokryta śladami wędrujących łazików, ale teraz warto zbadać kwestie związane z tworzeniem systemów nawigacyjnych na innych planetach i księżycach" - dodaje Ashby.

