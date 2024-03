Jedna platforma streamingowa nie wystarcza? Teraz można mieć ich aż trzy w jednym pakiecie. Właśnie wystartował All In Streaming, który dostępny jest tylko w Plusie. Nowy pakiet pozwala na połączenie dostępu do HBO MAX, Disney+ oraz do Polsat Box Go Plus.

Nowy pakiet dostępny jest już od 4 marca. Jak twierdzi Plus, jest to "odpowiedź na rosnące oczekiwania użytkowników, którzy pragną mieć dostęp do różnorodnych filmów i seriali na różnych platformach streamingowych, unikając jednocześnie wysokich opłat za każdą z osobna". Trzy platformy w jednym pakiecie mają zapewnić wyjątkową swobodę wyboru.

Reklama

Nowy streamingowy pakiet od Plusa. Co oferują?

Jeśli posiadasz umowę na 24 miesiące, to koszt nowego pakietu wynosi 49,99 zł miesięcznie. Dodatkowo w zależności od danego abonamentu, użytkownicy mogą korzystać ze wspomnianych platform przez trzy lub przez sześć miesięcy w prezencie.

Natomiast przy abonamentach głosowych od 69 zł miesięcznie (z umową na 2 lata), użytkownicy otrzymują sześć miesięcy w prezencie, zaś przy niższych abonamentach - trzy miesiące.

HBO MAX, Disney+ i Polsat Box Go Plus są platformami streamingowymi, na których znajdziemy różnego rodzaju seriale i filmy z najróżniejszych gatunków. Są tutaj komedie, thrillery, dramaty, pozycje historyczne, dla dzieci, dokumentalne, a nawet horrory - każdy znajdzie coś dla siebie. Dostępne są filmy z najwyższej hollywoodzkiej półki oraz premiery kinowe, które miały miejsce kilka tygodni wcześniej, a także najlepsze polskie seriale i filmy.

Na HBO MAX znajdziemy wszystkie produkcje stworzone przez HBO, a także przez Warner Bros., DC (filmy o superbohaterach), Cartoon Network (kreskówki i animacje dla dzieci) i Max Originals. Disney+ oferuje wszystkie filmy i animacje spod znaku Disneya (w tym wszystkie bajki), a także superhobaterskie produkcje z Marvela. Warto zauważyć, że na tej platformie znajdują się również seriale i filmy Pixara, National Geographic, Star i Gwiezdnych Wojen.

Z kolei Plus zapewnia dostęp do 34 popularnych kanałów telewizyjnych, a także seriali, filmów oraz szerokiej gamy programów rozrywkowych. W swojej ofercie ma także ponad 40 tysięcy godzin materiałów VOD bez reklam.