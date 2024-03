HBO Max jak Netflix i Disney+. Zrobi porządek z udostępnianiem kont

Max to popularna platforma streamingowa, która w Polsce funkcjonuje na razie pod starą nazwą HBO Max. Wiemy jednak, że ma to ulec zmianie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Tymczasem serwis należący do Warner Bros. Discovery ma pomysł na to, jak zarobić więcej pieniędzy oraz pozyskać dodatkowych klientów.

Max chce zrobić to samo, co Netflix i Disney+

Mowa o ukróceniu procederu współdzielenia kont. Pierwszy zrobił to Netflix i okazało się, że dla platformy był to strzał w dziesiątkę. W ten sposób gigant polepszył swoje przychody, czego świetnym dowodem są wyniki za poprzedni kwartał. Podobne plany na ten rok ma również Disney+, co przedstawiciele serwisu już potwierdzili.

Max nie chce być gorszy i również planuje podobne działania. W nieodległym czasie Warner Bros. Discovery też chce zająć się użytkownikami współdzielącymi konta ze znajomymi. Informacje na ten temat przekazał JB Perrette, CEO oraz prezes działu Globalnego Streamingu i Gier w firmie.

Ograniczenie udostępniania haseł — które oczywiście Netflix wdrożył z ogromnym powodzeniem — będziemy robić od końca tego roku do 2025 r., co jest dla nas kolejną szansą na wzrost. Jestem świadomy, że nie możemy przesadzić, bo widzisz sukces Netfliksa, ale on był na rynku 17 lat. Oznacza to, że ludzie przez 17 lat dzielili się hasłami. JB Perrette, CEO oraz prezes działu Globalnego Streamingu i Gier w Warner Bros. Discovery

Kiedy Max zacznie zabraniać udostępniania kont?

Z informacji przekazanych przez JB Perrette wynika, że proceder będzie ukracany począwszy od końcówki tego roku. Dokładne terminy nie są znane, ale możemy założyć, że pierwsi użytkownicy odczują to na własnej skórze w czwartym kwartale. Natomiast potem (w 2025 r.) platforma zacznie obejmować tymi zmianami kolejnych klientów.

Szczegóły nie są znane i pozostają nam domysły. Możemy założyć, że zmiany najpierw zostaną wprowadzone na wybranych rynkach i będą sukcesywnie rozszerzane o kolejne. Na razie nie ma informacji o ewentualnych dopłatach do kont, które stosuje Netflix (w Polsce jest to 9,99 zł/miesiąc), ale można założyć, że mogą one się pojawić.

Warner Bros. Discovery zapewne ujawni więcej informacji związanych z ograniczeniem udostępniania kont bliżej terminu wprowadzenia takich zmian w życie. W przypadku Disney+ szczegóły też nie są znane, ale wiemy, że proces mający rozwiązać ten problem będzie wdrażany już za kilka miesięcy.