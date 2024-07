Spis treści: 01 Dane techniczne dekodera polsat soundbox 4K

02 Podłączenie dekodera polsat soundbox 4K do telewizora i do internetu

03 Menu i konfiguracja dekodera polsat soundbox 4K

04 Telewizja Polsat Box na dekoderze soundbox

05 Netflix i inne aplikacje na dekoderze polsat soundbox 4K

06 Ile kosztuje dekoder polsat soundbox 4K i czy warto tyle zapłacić? Podsumowanie

Do tej pory Polsat Box oferował dekodery 4K i 4K Lite oraz linię Evobox. Od niedawna dołączył do nich polsat soundbox 4K, z którego korzysta już wiele platform cyfrowych na świecie.

Dane techniczne dekodera polsat soundbox 4K

Soundbox 4K od Polsat Box jest bliźniaczym urządzeniem oferowanym już od jakiegoś czasu przez Netię.

Reklama

Producentem obu dekoderów jest Sagemcom, a najważniejszym wyróżnikiem modelu VSB3918 są cztery wbudowane głośniki (3 głośniki i subwoofer). Nad dźwiękiem pracowały dwie uznane marki: Dolby i Bang & Olufsen. Owocem tej współpracy jest dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. O tym, że nie są to byle jakie głośniki niech świadczy fakt, że dekoder waży około 1 kilograma. O tym, jak brzmią, nieco później.

Zdjęcie Polsat Soundbox ma wbudowane cztery głośniki i waży około kilograma.

Dekoder polsat soundbox 4K działa w oparciu o platformę Android TV (wersja 12) i zapewnia dostęp do aplikacji i gier dostępnych w sklepie Google Play. Polsat Box dostarcza własną aplikację (nakładkę), która obsługuje klasyczną telewizję.

W ślad za tym, że to Android, dekoder ma wbudowany Chromecast (możemy przesłać obraz z telefonu na telewizor). Możemy również korzystać z asystenta Google wydając komendy po naciśnięciu przycisku mikrofonu na pilocie.

Dekoder na tylnym panelu ma wejście sygnału satelitarnego (SAT IN), gniazdo zasilania, złącze Ethernet, złącze HDMI do podłączenia do telewizora, wejście USB i przycisk resetu. Na górnej ściance są dwa przyciski (włączenie/wyłączenie dekodera i wyłącznik diody LED).

Zdjęcie Tylny panel dekodera Polsat Soundbox 4K. / INTERIA.PL

Choć gniazdo Ethernet jest dość wolne (100 Mb/s przy obecnym standardzie 1 Gb/s), to polsat soundbox 4K ma wbudowane Wi-Fi 6, które zapewnia szybkie i bezprzewodowe podłączenie do internetu.

Podobnie jak inne dekodery Polsat Box, ten nowy obsługuje również rozdzielczość Ultra HD. Dodatkowo wspiera technologię HDR10, co jest przydatne szczególnie w streamingu. Równie popularna co HDR10, technologia Dolby Vision nie jest wspierana.

Do dekodera dołączony jest prosty pilot Bluetooth z wyszukiwaniem głosowym (które przyda się, jeśli zamierzamy korzystać z asystenta Google). Dekoder polsat soundbox 4K wspiera także HDMI-CEC, co oznacza, że do sterowania dekoderem możemy wykorzystać pilot telewizora.

Zdjęcie Z dekoderem polsat soundbox dostajemy pilot z bateriami AAA, zasilacz i dwa kable: Ethernet i HDMI. / INTERIA.PL

Sam pilot jest klasyczny w formie, z dobrze przemyślanym rozłożeniem przycisków.

Soundbox w przypadku klasycznej telewizji pozwala na oglądanie telewizji przez satelitę lub IPTV przez internet (funkcja DUO).

To abonent Polsat Box sam decyduje, jakie będzie źródło sygnału. Tu jednak trzeba zastrzec, że telewizja IPTV działa na internecie dostarczanym przez Netię, Plusa, Orange i wybranych lokalnych operatorów (ich lista dostępna jest na stronie Polsat Box).

Dekoder soundbox napędza procesor Broadcom BCM72178. Urządzenie ma 3GB RAM i 16GB pamięci wewnętrznej. W pudełku oprócz urządzenia znajdziemy zasilacz, pilot z bateriami AAA, kabel Ethernet i kabel HDMI do podłączenia do telewizora. Jest też krótka instrukcja instalacji.

Nowy dekoder Polsat Box ma wymiary 165 x 165 x 65 mm.

Zdjęcie Pierwsze uruchomienie Polsat Soundbox. Na początek trzeba sparować pilot Bluetooth z dekoderem.

Podłączenie dekodera polsat soundbox 4K do telewizora i do internetu

Podłączenie dekodera jest bardzo intuicyjne, a kolejne kroki proste i niczym nie różni się od podłączenia innych przystawek działających w oparciu o Android TV. Po podłączeniu do zasilania i do telewizora, na pierwszym ekranie zostaniemy poproszeni o sparowanie pilota. Wystarczy nacisnąć jednocześnie klawisze 7 i 9 przez pięć sekund.

Zdjęcie Do szybkiej konfiguracji dekodera polsat soundboxa możemy wykorzystać telefon z Androidem. / INTERIA.PL

W kolejnym kroku działamy już na platformie Google. Warto skorzystać z telefonu z Androidem i szybkiej konfiguracji. Jeśli ją wybierzemy, na naszym telefonie zobaczymy kod aktywacji, który powinniśmy zaakceptować. Potem na smartfonie wybieramy sieć Wi-Fi, do której chcemy podłączyć dekoder i wpisujemy hasło do sieci. Wybieramy też konto Google, które chcemy zainstalować na dekoderze i skopiować z niego niezbędne dane. Po zaakceptowaniu podłączenie konta Google może potrwać kilka minut. Podłączenie można też wykonać ręcznie - wpisując wszystkie dane na pilocie.

Zdjęcie W kolejnych krokach wybieramy usługi Google, z których chcemy korzystać w Polsat Soundbox.

Następnie wystarczy zaakceptować usługi Google, z których chcemy korzystać (albo wyłączyć te, których nie chcemy).

Na koniec czeka nas aktualizacja oprogramowania dekodera i aktualizacja aplikacji operatora. Przy pierwszym uruchomieniu zajmuje to kilka minut (w zależności od szybkości łącza internetowego).

Zdjęcie Do odbioru Polsat Box na dekoderze Soundbox można wykorzystać antenę satelitarną albo łącze internetowe. / INTERIA.PL

Ostatni krok to wybór sposobu, w jaki chcemy korzystać z Polsat Box - albo z podłączoną anteną satelitarną, albo bez anteny satelitarnej (IPTV). Ja wybrałem ten drugi sposób, na światłowodzie Plusa.

Menu i konfiguracja dekodera polsat soundbox 4K

Czas na telewizję. Na pierwszym ekranie pojawia nam się menu, które znamy z innych dekoderów Polsat Box. Będzie nas ono witało przy każdym uruchomieniu. Nie znika po kilku sekundach i wymaga każdorazowo naciśnięcia przycisku "domek" na pilocie, co może trochę irytować.

Zdjęcie Polsat soundbox 4K ma menu podobne do tego z innych dekoderów Polsat Box. / INTERIA.PL

Znajdziemy w nim m.in. opcje:



Kanały - w tym miejscu możemy na przykład stworzyć własną listę kanałów (inną niż ta zaproponowana przez Polsat Box), choć zajmie to trochę czasu.

- w tym miejscu możemy na przykład stworzyć własną listę kanałów (inną niż ta zaproponowana przez Polsat Box), choć zajmie to trochę czasu. Polsat Box Go to aplikacja z produkcjami dostępnymi w platformie (dostępne także na pilocie po kliknięciu dedykowanego przycisku Polsat Box Go).

to aplikacja z produkcjami dostępnymi w platformie (dostępne także na pilocie po kliknięciu dedykowanego przycisku Polsat Box Go). Disney+ jest aplikacją z dostępem do serwisu streamingowego, jeśli mamy wykupioną usługę.

jest aplikacją z dostępem do serwisu streamingowego, jeśli mamy wykupioną usługę. Sklep umożliwia zakup dodatkowych usług Polsat Box

umożliwia zakup dodatkowych usług Polsat Box Program TV jest elektronicznym przewodnikiem po programach (dostępny także na pilocie po kliknięciu EPG)

jest elektronicznym przewodnikiem po programach (dostępny także na pilocie po kliknięciu EPG) Nagrania - ten dekoder pozwala na nagrywanie programów w chmurze nPVR (takie nagranie przechowywane jest przez określony czas). Nie można podłączyć dysku zewnętrzenego.

- ten dekoder pozwala na nagrywanie programów w chmurze nPVR (takie nagranie przechowywane jest przez określony czas). Nie można podłączyć dysku zewnętrzenego. Aplikacje - w tym miejscu znajdziemy aplikacje zainstalowane ze sklepu Google Play (dostępne także na pilocie po kliknięciu dedykowanego przycisku Aplikacje).

- w tym miejscu znajdziemy aplikacje zainstalowane ze sklepu Google Play (dostępne także na pilocie po kliknięciu dedykowanego przycisku Aplikacje). Ustawienia są podzielone na dwa elementy. W ustawieniach soundbox jest m.in. możliwość pobrania uprawnień i kontrola rodzicielska. Więcej jest w ustawieniach Android TV. Od połączenia dekodera z internetem, przez dostęp do konta i aplikacji po ustawienia urządzenia, aktualizacje czy możliwość resetu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zdjęcie Ustawienia polsat soundbox. Tu można zmienić najważniejsze parametry dekodera. / INTERIA.PL

W ustawieniach Android TV (Wyświetlacz i dźwięk) jest też możliwe włączenie HDMI-CEC (sterowanie podstawowymi funkcjami telewizora - włączenie/wyłączenie, poziom głośności). Tutaj także znajdziemy ustawienie rozdzielczości, tryb HDR czy możliwość podłączenia zewnętrznego soundbara.

Muszę w tym momencie przyznać, że wbudowane głośniki dają radę. Jeśli ktoś nie ma soundbara i korzysta tylko z głośników w telewizorze, to ten dekoder może być idealnym rozwiązaniem.

Jakość dźwięku i Dolby Atmos sprawdziłem w aplikacjach streamingowych. Muszę przyznać, że produkcje Star Wars w Disney+ ("Ahsoka" czy "Mandalorianin") brzmią całkiem nieźle.

Telewizja Polsat Box na dekoderze soundbox

To, co na pierwszy rzut oka rzuca się w nowym dekoderze Polsat Box, to jakość obrazu. Na co dzień korzystam z Polsat Box 4K Lite i byłem zaskoczony po podłączeniu soundboxa, bo nowy dekoder zapewnia naturalny obraz.

Na soundboxie łatwo się odnaleźć. Obsługa telewizji, przełączanie programów, korzystanie z EPG czy planowanie nagrań nie powinno przysporzyć problemów. Wszystko działa naprawdę szybko.

Zdjęcie EPG w nowym dekoderze Polsat Soundbox.

Układ listy programów, który proponuje Polsat Box, nie jest dla mnie. Ułożyłem więc własną listę kanałów (Menu > Kanały TV > Opcje > Edycja > Nowa Lista). Bardzo polecam takie rozwiązanie, jeśli ktoś ma chwile czasu, żeby to zrobić.

Dekoder umożliwia też oglądanie niektórych programów nawet 7 dni po emisji (CatchUp). Możemy też zatrzymać i cofnąć program (TimeShift) albo nagrać jakiś program w chmurze (nPVR). Jak już wspomniałem, ta ostatnia opcja dostępna jest tylko na wybranych programach w nPVR. O braku takiej możliwości informuje nas komunikat "Na wybranym kanale nie można zlecić nagrania" po naciśnięciu czerwonego przycisku na pilocie.

Zdjęcie Nagrywanie w chmurze (nPVR) działa tylko na niektórych kanałach z oferty Polsat Box. / INTERIA.PL

Netflix i inne aplikacje na dekoderze polsat soundbox 4K

Android TV to - obok wbudowanych głośników - najważniejszy wyróżnik soundboxa 4K. Jest to pierwszy dekoder pracujący w tym systemie oferowany w Polsce przez platformę satelitarną. W IPTV to już codzienność i dekoderów z Androidem u operatorów kablowych (IPTV) nie brakuje.

W soundboxie są m.in. aplikacje oferowane przez Polsat Box w abonamencie, czyli Polsat Box Go, Disney+ i Max. Ale bez problemu zainstalujemy też SkyShowtime, Apple TV+, Prime Video czy Canal+ Online.

Zdjęcie Na dekoderze polsat soundbox 4K można zainstalować popularne aplikacje ze sklepu Google Play. / INTERIA.PL

Brakuje jakiejś aplikacji?

Sagemcom VSB3918 jest przygotowany do instalacji Netflixa. Aplikacja na tym dekoderze działa na przykład w amerykańskiej platformie Dish czy w hiszpańskim Orange. Obecnie nie jest wspierana na polsat soundbox 4K i na razie nie wiadomo czy i kiedy Netflix się pojawi.

Ile kosztuje dekoder polsat soundbox 4K i czy warto tyle zapłacić? Podsumowanie

Parametry dekodera soundbox sprawiają, że jest on szybki i działa stabilnie. Telewizja IPTV na nowym dekoderze nie sprawiała żadnych problemów przez kilka dni testu.

Użyte technologie (4K, HDR, Dolby Atmos) są również dużym plusem tego dekodera.

Na koniec kwestia opłat za korzystanie z dekodera. Co prawda to ostatnio powszechna praktyka w polskich platformach IPTV, które doliczają sobie opłatę za dekoder. 30 zł miesięcznie to dla niektórych może być sporo. Można jednak spojrzeć na to z innej strony. Średniej jakości soundbar (3.1.2 z Dolby Atmos) to wydatek około 1000 zł. Gdy dołożymy do tego Android TV w nowym dekoderze i obsługę sygnału satelitarnego oraz IPTV, to opłata nie wydaje się już tak wysoka.

Jeśli masz soundbar i nowoczesny Smart TV, to z pewnością nie wykorzystasz wszystkich możliwości dekodera polsat soundbox 4K.

Dla kogo jest więc polsat soundbox 4K? Urządzenie z pewnością sprawdzi się u osób, które chcą stworzyć multimedialne centrum rozrywki (bo to smart TV i soundbar w jednym) i nie chcą nadmiaru urządzeń, kabli czy pilotów.