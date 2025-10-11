Zespół naukowców kierowany przez antropologa Carla Lipo z Uniwersytetu Binghamton oraz Terry'ego Hunta z Uniwersytetu Arizony opublikował na łamach Journal of Archaeological Science wyniki swoich nowych badań. Dostarczają one najmocniejszych dowodów na to, że Moai z Wyspy Wielkanocnej nie były przewożone w pozycji leżącej, lecz przemieszczane pionowo, w specyficzny sposób przypominający chodzenie.

Analiza niemal tysiąca posągów, w tym 62 ustawionych wzdłuż dawnych dróg, ujawniła charakterystyczne cechy - szeroką półokrągłą podstawę w kształcie litery D oraz lekkie pochylenie do przodu. To właśnie te elementy konstrukcyjne miały umożliwiać kołysanie posągu na boki i przesuwanie go w rytmicznym "kroczącym" ruchu.

Eksperyment w praktyce

Aby sprawdzić swoją hipotezę, badacze odtworzyli Moai o wadze 4,35 tony, wiernie odwzorowując proporcje oryginałów. Do jego przemieszczenia wystarczyło 18 osób i trzy liny. W ciągu zaledwie 40 minut udało się przesunąć posąg na odległość 100 metrów.

Rezultat jednoznacznie potwierdził, że dzięki odpowiedniemu kształtowi podstawy i wychyleniu do przodu, "chodzenie" posągów było nie tylko możliwe, ale i stosunkowo wydajne. Co istotne, nie wymagało ani drewnianych bali, ani masowej wycinki lasów, jak sugerowały starsze teorie.

Tradycja ustna potwierdzona nauką

Wnioski badaczy doskonale wpisują się w lokalne legendy mieszkańców Rapa Nui. Od pokoleń przekazywali oni bowiem historie o tym, że posągi same "chodziły" na swoje miejsca, czyli ceremonialne platformy ahu. Dodatkowym dowodem są badania nad rozmieszczeniem Moai, ponad połowa niedokończonych lub uszkodzonych posągów znajduje się w promieniu dwóch kilometrów od kamieniołomu Rano Raraku, co sugeruje, że wiele z nich po prostu przewróciło się podczas transportu, a nie zostało tam celowo porzuconych.

Równie ważne były same trasy transportowe. Dawne drogi na Rapa Nui miały średnio 4,5 metra szerokości i lekko wklęsły profil. Takie ukształtowanie ułatwiało stabilne prowadzenie kołyszących się posągów. Co więcej, układ ścieżek pokazuje, że mieszkańcy wyspy budowali je stopniowo, posuwając się naprzód wraz z każdym kolejnym transportem Moai.

Badania potwierdzają zatem, że posągi i drogi były częścią jednego spójnego systemu inżynieryjnego. Każdy nowy Moai wymagał zarówno pracy w kamieniołomie, jak i przygotowania kolejnych fragmentów trasy. Ślady przecinających się i równoległych dróg w krajobrazie wyspy dowodzą, że proces był powtarzany wielokrotnie, z rozmachem i precyzją.

