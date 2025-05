Na przestrzeni dziejów ludzkość pozostawiła po sobie wiele zagadkowych, ważnych i niezwykle cennych zapisków - ksiąg, manuskryptów i dokumentów, które do dziś budzą podziw, ciekawość, a czasem spekulacje. Do najsłynniejszych należą m.in. Manuskrypt Wojnicza - tajemniczy rękopis zapisany niezrozumiałym pismem, którego treść do dziś pozostaje nieodczytana; Rongorongo tekst O - tabliczka pokryta pismem mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, którego znaczenia nie udało się dotąd jednoznacznie rozszyfrować; czy Codex Gigas, zwany również Biblią Diabła - średniowieczny manuskrypt, największy taki na świecie, zawierający wizerunek diabła i owiany wieloma legendami.