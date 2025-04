Jest on również autorem listu napisanego na pokładzie RMS Titanic na kilka dni przed jego zatonięciem, który został właśnie sprzedany za rekordową kwotę 300 tys. funtów, czyli ponad 1,5 mln złotych! Aukcja odbyła się w domu aukcyjnym Henry Aldridge and Son w Wiltshire, a anonimowy nabywca zapłacił pięć razy więcej niż zakładano. Dokument datowany na 10 kwietnia 1912 roku zawiera słowa, które dziś brzmią niemal proroczo.

Pułkownik Gracie napisał do znajomego, że "zaczeka na koniec podróży", zanim oceni "wspaniały statek" - niestety pięć dni później Titanic zatonął po zderzeniu z górą lodową. List powstał w kabinie pierwszej klasy C51, wysłany 11 kwietnia 1912 roku podczas krótkiego postoju Titanica w Queenstown w Irlandii, a następnie dzień później otrzymał stempel pocztowy w Londynie. Jak poinformował dom aukcyjny, to najdroższa korespondencja napisana na pokładzie Titanica, jaka kiedykolwiek została sprzedana .

Pułkownik Archibald Gracie przeżył katastrofę Titanica, ratując się dzięki wywróconej łodzi ratunkowej. Jednak, jak opisał później w swojej książce "The Truth About The Titanic", wielu mężczyzn, którzy początkowo dotarli na tę łódź, zmarło z powodu wyczerpania i wychłodzenia. On sam przeżył tamtą noc, ale na skutek hipotermii i odniesionych obrażeń jego zdrowie zostało poważnie nadwyrężone. Osiem miesięcy po tragedii, w grudniu 1912 roku, zapadł w śpiączkę i dwa dni później zmarł na powikłania związane z cukrzycą.