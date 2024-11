Reklama

Jak wyjaśnia w wypowiedzi dla CNN Andrew Aldridge, dyrektor zarządzający Henry Aldridge & Son, brytyjskiego domu aukcyjnego specjalizującego się w pamiątkach związanych z Titanicem, Richard William Smith to broker herbaciany, który "miał różne interesy w USA" i podróżował luksusowym liniowcem wspólnie z przyjaciółką rodziny, panią Nicholls.

Nie przeżył katastrofy. Kilka dni wcześniej wysłał pocztówkę

Kobieta miała jednak więcej szczęścia, ponieważ miała przepłynąć tylko czwartą część trasy i wysiadła w irlandzkim Queenstown, obecnie znanym jako Cobh - to najpewniej ją Smith poprosił o nadanie pocztówki, która wkrótce trafi na aukcję.

Titanic właśnie zatrzymał się w Queenstown, aby zabrać na pokład pasażerów - nikt na pokładzie nie wiedział, co ich czeka zaledwie 80 godzin później dodaje Aldridge.

Wyjaśniając przy okazji dziennikarzowi CNN, że pocztówki z Titanica są "naturalnie bardzo rzadkie". Oczekuje się więc, że i ta - podczas aukcji "Titanic, White Star i Memorabilia Transportowe", która odbędzie się 16 listopada - osiągnie wysoką cenę w okolicach 10 tys. GBP.

Co ciekawe, organizujący ją dom aukcyjny przeprowadza rocznie dwie aukcje związane z Titanikiem, a na ostatniej kwietniowej aukcji sprzedano zegarek należący do najbogatszego pasażera Titanica za dziesięciokrotność przewidywanej ceny. Szacowano, że jego cena wyniesie od 100 do 150 tys. funtów, tymczasem złoty zegarek należący do Johna Jacoba Astora IV został sprzedany za 1,175 mln GBP, co było rekordem dla pamiątek z Titanica.