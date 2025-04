W tym roku Święta Wielkanocne przypadają na drugą połowę kwietnia. Nie zdążymy się obejrzeć i czeka nas majówka. To oznacza jedno, najbliższe tygodnie będą dla przewoźników oznaczały wzmożony ruch pasażerski. Jako że Polacy uwielbiają podróże pociągami , to na nadchodzącą sytuację przygotowuje się także PKP Intercity.

"Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak największej liczby miejsc dla podróżnych na wyjazdy na zbliżające się Święta Wielkanocne. Już w tej chwili zaplanowaliśmy uruchomienie 40 dodatkowych pociągów, które pojadą na najpopularniejszych trasach, np. z Warszawy do Trójmiasta. W podwójnym zestawieniu pojedzie pociąg z Warszawy do Olsztyna. Zabiorze on dwa raz więcej pasażerów niż w zwykły dzień - w ramach jednego przejazdu pojedzie 700 osób. Kolejnych 38 pociągów będzie miało wydłużone relacje. Oprócz tego będziemy - w miarę możliwości - wzmacniać składy dodatkowymi wagonami, a tym samym zwiększać podaż miejsc. Warto również pamiętać, że w rozkładzie jazdy jest 51 pociągów więcej niż w roku ubiegłym. Również na wiosenne weekendy, zwłaszcza majówkę planujemy uruchomić więcej połączeń i zapewnić więcej miejsc w rejsowych pociągach" - wyjaśnia Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity w rozmowie z PAP-em.

Malinowski został również zapytany o prognozy związane z całym 2025 r. Na początku br. firma zapowiedziała, że do jego końca uda się pobić rekord ustanowiony w zeszłym roku i liczba pasażerów wzrośnie do 84 mln. Wygląda na to, co pokazują dane PKP Intercity za pierwszy kwartał, że wynik ten uda się osiągnąć, a nawet ustanowić lepszy.