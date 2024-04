Ksiądz Justin to czatbot, który został udostępniony przez katolicką organizację Catholic Answers z Kalifornii. Bot pozwalał na prowadzenie rozmów związanych z wiarą. Niestety wirtualny duchowny za bardzo wczuł się w rolę, co doprowadziło do skandalu.

Ksiądz Justin twierdził, że jest prawdziwy

Zacznijmy od tego, że czatbot udostępniony przez organizację Catholic Answers odgrywał swoją rolę niezwykle dobrze. Ksiądz Justin twierdził, że jest prawdziwy i pochodzi z Asyżu. Ponadto powołanie miał mieć we krwi od młodych lat.

Być może nie stanowiłoby to większego problemu. Wszak nadal był to sztuczny wytwór. Jednak same rozmowy, które można było prowadzić z wirtualnym księdzem, to nie wszystko. "Duchowny" miał nawet spowiadać wiernych i przy okazji głosił również dziwne teorie związane z wiarą.

Dobrym przykładem jest propozycja ochrzczenia dziecka z wykorzystaniem Gatorade. Jest to... napój izotoniczny, którego produkcją zajmuje się koncern PepsiCo. O sprawie szybko zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, a na organizację Catholic Answers spadła fala krytyki.

Czatbot Catholic Answers miał krótką karierę

Od uruchomienia czatbota upłynęło zaledwie kilka dni. Wirtualny ksiądz został pozbawiony koloratki i obecnie funkcjonuje już bez niej. Dostęp do bota można uzyskać z poziomu strony internetowej organizacji Catholic Answers dostępnej pod adresem catholic.com/ai.

Nie chcemy, aby postać odwracała uwagę od ważnego celu aplikacji, jakim jest dostarczanie rzetelnych odpowiedzi na pytania dotyczące wiary katolickiej w innowacyjny sposób, który dobrze wykorzystuje możliwości AI. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć nową świecką postać dla aplikacji. czytamy w oświadczeniu Catholic Answers

I rzeczywiście. Obecnie czatbot Justin nie jest wzorowany na księdza i przypomina świecką postać. Możliwości sztucznej inteligencji dostrzega również polski episkopat. Niedawno nawet zorganizowano w Warszawie specjalne spotkanie, gdzie dyskutowano na temat wykorzystania AI w ewangelizowaniu. Dostrzeżono pewne możliwości, ale z drugiej strony zwrócono uwagę na ewentualne zagrożenia.