Pierwsza taka reklama w Polsce. Zatrudniono influencerkę stworzoną przez AI

Już wcześniej ostrzegano, że AI może w przyszłości zabrać pracę m.in. dziennikarzom, copywriterom, czy nawet nauczycielom. Jednakże, czy sztuczna inteligencja zagraża influencerom? Najwidoczniej tak. Otóż Douglas wypuścił reklamę promującą ich nowy produkt. Nie byłoby w tym nic szczególnie wyjątkowego, gdyby nie "osoba", która ten produkt reklamuje - jest to wirtualna influencerka Meta_Queen.

Sztuczna inteligencja i reklamy

Jak mówi Ewa Sadowska, Head of Marketing Communications: - Krajobraz influencer-marketingu stale ewoluuje, a ostatnio pojawił się nowy trend - influencerzy AI. I choć wiemy, że we współpracach influencerskich autentyczność i wiarygodność to podstawa, chcąc iść o krok dalej, testowo postawiliśmy na współpracę z wirtualną postacią.

Dodaje także: - Liczymy na to, że zaangażowanie do kampanii Meta Queen, będzie ciekawym początkiem dla innowacyjności i kreatywności w komunikacji nowości w branży beauty.

Wyjątkowa kampania reklamowa została stworzona przez dom produkcyjny TRUSKAVKA, zaś za kreację odpowiada agencja MullenLowe Warsaw. Natomiast za realizację odpowiedzialny był Krzysztof Kujawski (virtual video director). Warto wspomnieć, że kampania będzie się składać z serii animacji, za które odpowiada Saatchi x Saatchi.

AI w służbie promocji

Grafiki, które są generowane przez sztuczną inteligencję, są coraz bardziej powszechne w reklamach. Mogą one przedstawiać poszczególne produkty, które trafiają do sprzedaży. AI może też tworzyć różnego rodzaju animacje, czy nawet "ludzi", którzy promują dany produkt.

Jednocześnie algorytmy sztucznej inteligencji już teraz przeszukują sieć w poszukiwaniu tego co "jest na topie" oraz odpowiedniej grupy docelowej. Ponadto AI może dostosowywać reklamy do odbiorców, by zwiększyć sprzedaż.

Specjaliści uważają, że w ciągu najbliższych kilku lat rynek internetowych "osób" wygenerowanych przez sztuczną inteligencję osiągnie wartość co najmniej 100 mld dolarów. Już teraz wirtualna koreańska influencerka Rozie, mająca około 150 tys. followersów, ma podpisanych ponad 100 kontraktów z różnego rodzaju firmami - generuje to dochód "na czysto" w wysokości około 3 mln zł.