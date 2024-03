mObywatel dostaje nowe funkcje. Jedna z nich dotyczy BLIK-a

mObywatel to popularna aplikacja, która doczekała się nowej aktualizacji. Resort nie zwalnia i co chwilę wprowadza do platformy nowe funkcje. Tym razem są to dwie legitymacje oraz nowość dotycząca płatności z wykorzystaniem BLIK-a. mObywatel otrzymał również usprawnienia dla powiadomień.

Zdjęcie mDowód osobisty to jedna z wielu funkcji aplikacji mObywatel. / Ministerstwo Cyfryzacji / materiały prasowe