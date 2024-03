Spis treści: 01 mObywatel - aplikacja każdego Polaka

mObywatel - aplikacja każdego Polaka

Aplikacja mObywatel, dostępna dla użytkowników smartfonów z systemami Android i iOS, to inicjatywa rządu polskiego mająca na celu ułatwienie dostępu do usług publicznych i dokumentów osobistych w formie cyfrowej. Została zaprojektowana, aby zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo obywateli, umożliwiając im korzystanie z wielu funkcji bez potrzeby noszenia tradycyjnych, papierowych dokumentów.

To ułatwienie i wygoda w jednym, a także świetne rozwiązanie technologiczne, które jest na swój sposób wyjątkowe w skali Europy. Dzięki aplikacji mamy dostęp do wielu zróżnicowanych funkcji. Niektóre dotyczą wąskich grup społecznych, inne to prawdziwe kombajny możliwości dla każdego. Jakie funkcje mObywatela są najważniejsze?

Dowód osobisty w telefonie

Aplikacja mObywatel umożliwia przechowywanie cyfrowych wersji dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy. Użytkownicy mogą ich używać w wielu sytuacjach wymagających identyfikacji, jak na przykład podczas wizyty na poczcie, w czasie kontroli drogowej czy podczas odwiedzin placówki naszego banku.

O ile mDowód osobisty to nie ten sam dokument tożsamości co fizyczny dowód (ma np. inny numer), to posiada praktycznie taką samą funkcjonalność w naszym kraju. No właśnie, w naszym - należy pamiętać, że elektroniczny dowód osobisty za granicą na nic się nie przyda. Ten rodzaj dokumentu wykorzystamy jedynie w Polsce.

W aplikacji znajdziemy również inne dokumenty takie, jak:

Karta Dużej Rodziny

Legitymacja emeryta-rencisty

Legitymacja studencka

Legitymacja szkolna

Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych

Legitymacja adwokacja

Zastrzeż PESEL w aplikacji

Na kanwie wydarzeń związanych z kradzieżami danych osobowych i atakami hakerskimi powstała funkcja, która pozwala nam zastrzec numer PESEL. Aby to zrobić, nie musimy udawać się do urzędu. Wystarczy wykorzystać aplikację mObywatel, w której zastrzeżemy PESEL w zaledwie kilku kliknięciach.

Specjalna opcja dostępna jest w zakładce Usługi. Możemy zastrzec PESEL, sprawdzić historię naszych zmian czy dowiedzieć się, kto i kiedy sprawdzał nasz numer PESEL. Warto jednak pamiętać, że firmy i instytucje będą miały obowiązek sprawdzania statusu numeru PESEL dopiero od czerwca 2024 roku.

Historia pojazdu i nie tylko

Świetne funkcje mObywatela dotyczą również kierowców. W aplikacji znajdziemy kilka naprawdę przydatnych opcji, które przydadzą się osobom zmotoryzowanym. Jest ich kilka, a najważniejsze to mobilne prawo jazdy. Dokument poświadczający prawo prowadzenia pojazdów w formie elektronicznej działa podobnie jak dowód i możemy go wykorzystać np. podczas kontroli drogowej. Dostępne jest też mobilne prawo jazdy tymczasowe, wydawane podczas oczekiwania na fizyczny dokument.

Znajdziemy tam też inne usługi, jak na przykład:

Punkty Karne

Sprawdzanie historii pojazdu

Informacje o polisach i ubezpieczeniach

Moje Pojazdy

eRecepta w telefonie

Cyfryzacja usług związanych z ochroną zdrowia to jedna z najbardziej przydatnych nowości, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Po wizycie u lekarza nie musimy już biec do apteki z papierową receptą, a zwolnienie lekarskie do pracodawcy dotrze w formie cyfrowej.

A co znajdziemy w aplikacji mObywatel? Na przykład eReceptę, czyli elektroniczny dokument od lekarza, w którym znajdziemy informacje o przepisanych lekach. Realizacja takiej recepty jest niezwykle prosta. W aptece wystarczy podać jej indywidualny kod, lub pokazać jej kod QR.

Wszystkie nowości w aplikacji mObywatel będą za jakiś czas prezentowane w przejrzystej formie po każdej aktualizacji. To również duża i przydatna zmiana, o której informowalismy niedawno.