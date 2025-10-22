Myślisz, że znasz wodę? Ten QUIZ szybko to zweryfikuje

Karol Kubak

Karol Kubak

Woda potrafi być spokojna jak jezioro i nieokiełznana jak ocean. Towarzyszy nam w każdym oddechu, kropli deszczu i filiżance herbaty. Bez niej nie byłoby życia, chmur ani historii naszej planety. Ale czy naprawdę wiemy, co kryje się w tej pozornej przezroczystości?

Na dnie oceanów znajdują się tajemnicze złoża hydratu metanu
Na dnie oceanów znajdują się tajemnicze złoża hydratu metanutanyastock123RF/PICSEL

Woda to substancja, bez której nie moglibyśmy istnieć. Jest w nas, wokół nas i ponad nami - w atmosferze, glebie, lodowcach i rzekach. Wydaje się oczywista, ale kryje zaskakującą złożoność: od jej budowy chemicznej po globalny obieg napędzany energią Słońca. Woda decyduje o klimacie, rzeźbi krajobrazy i warunkuje rozwój cywilizacji.

To także delikatny wskaźnik równowagi w przyrodzie - jej nadmiar lub brak potrafi zmienić losy całych regionów. Sprawdź, ile naprawdę wiesz o tej niezwykłej substancji, która łączy naukę, geografię, biologię i chemię w jedną, płynną historię życia na Ziemi.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w KiotoAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze