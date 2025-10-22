Woda to substancja, bez której nie moglibyśmy istnieć. Jest w nas, wokół nas i ponad nami - w atmosferze, glebie, lodowcach i rzekach. Wydaje się oczywista, ale kryje zaskakującą złożoność: od jej budowy chemicznej po globalny obieg napędzany energią Słońca. Woda decyduje o klimacie, rzeźbi krajobrazy i warunkuje rozwój cywilizacji.