Telewizja naziemna nie działa? Brak sygnału do piątku

Spis treści: Dlaczego telewizja zniknęła? Harmonogram prac - gdzie i kiedy występują problemy? Kiedy sygnał wróci?

Dlaczego telewizja zniknęła?

Przerwy w emisji telewizji naziemnej są przewidziane w terminie od 9 do 12 grudnia i trwają w godzinach nocnych - zazwyczaj od północy do 6 rano. Choć okno prac wydaje się krótkie, ich skutki widoczne są jeszcze w kolejnych godzinach, dlatego wielu odbiorców zgłasza brak sygnału również rano.

Operatorzy sygnału prowadzą aktualizacje urządzeń nadawczych, testy emisji oraz regulacje mocy nadajników. Tego typu prace nie mogą być wykonywane "na żywo", stąd potrzebne są całkowite wyłączenia sygnału. Z perspektywy widza oznacza to pojawienie się komunikatu o braku odbioru lub problemach z poszczególnymi kanałami. Modernizacje są niezbędne, by dostosować sieć nadawczą do nowych standardów emisji i poprawić jakość usług.

Harmonogram prac - gdzie i kiedy występują problemy?

9 grudnia 2025 - zakłócenia w nadawaniu m.in. PR4, Eski Rock, MUX-3 i Katolickiego Radia Podlasie w rejonach Kołobrzegu, Plechowa, Górzna Kolonii i Kalnicy.

10 grudnia 2025 - przerwy w odbiorze Radia Kraków oraz multipleksu MUX-3 nadawanego z nadajnika Zaskrodzie.

11 grudnia 2025 - najtrudniejszy dla odbiorców dzień: wyłączenia dotyczą kilku dużych obiektów, w tym nadajników Jelenia Góra / Śnieżne Kotły i Opole / Chrzelice. Oznacza to - najtrudniejszy dla odbiorców dzień: wyłączenia dotyczą kilku dużych obiektów, w tym nadajników Jelenia Góra / Śnieżne Kotły i Opole / Chrzelice. Oznacza to czasowy brak wielu popularnych kanałów , m.in.:

TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport HD TTV, Stopklatka TV, Fokus TV, Polo TV, Eska TV, TRWAM POLSAT, TV4, TV6, TV Puls, TVN, TVN7 kanałów tematycznych MUX-6 (m.in. TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP Polonia)

oraz przerwę w emisji stacji radiowych, takich jak RMF FM, Radio Opole, Polskie Radio, Radio Wrocław czy Radio Maryja.

12 grudnia 2025 - kontynuowane są prace w Opolu / Chrzelicach, co nadal uniemożliwia odbiór niektórych rozgłośni radiowych. To prawdopodobnie ostatni dzień utrudnień.

Kiedy sygnał wróci?

Zgodnie z harmonogramem ostatnie przerwy zaplanowane są na piątek, 12 grudnia. Po tym terminie odbiór telewizji naziemnej powinien ustabilizować się we wszystkich regionach.

Co powinien zrobić widz? Cierpliwie zaczekać. W tej sytuacji nie ma potrzeby ponownie stroić telewizora, bo sygnał wróci automatycznie. Jeżeli problem utrzymuje się po godzinach prac, warto zrestartować dekoder lub telewizor.

