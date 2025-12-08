Polski satelita przesłał pierwsze zdjęcie z orbity. Oto co pokazuje

Jak informuje w specjalnym komunikacie Wojskowa Akademia Techniczna, pierwsze zdjęcie z kamery satelity PIAST-M zostało wykonane 6 grudnia w ramach procesu uruchomienia konstelacji satelitarnej, który zakończył się sukcesem.

- Właśnie wraz z WAT, poinformowaliśmy, że układy elektroniczne naszej kamery na satelicie PIAST-M, zostały poprawnie uruchomione. Krótko mówiąc: wszystko działa tak jak zaplanowane - napisał dodatkowo na platformie X Jędrzej Kowalewski, CEO firmy Scanway S.A., która dostarczyła kamerę satelity PIAST-M oraz pełne instrumenty optyczne (teleskop i kamera) dla satelitów PIAST-S.

Rozwiń

Zdjęcie przedstawia zachmurzony obszar północnego Atlantyku. Zostało wykonane w kilkukrotnie mniejszej rozdzielczości, ze względu na potrzebę kalibracji całego systemu, który może potrwać kilka miesięcy. Niemniej już nawet ten obraz pokazuje pozytywny tok prac, który zbliża Polskę do kosmicznej elity, mającej własne zdolności satelitarne. Wojskowa Akademia Techniczna podkreśliła w komunikacie, że misja konstelacji PIAST to dopiero początek rozwoju polskich zdolności satelitarnych.

- Wykonywanie zdjęć jest jednym z wielu zaplanowanych eksperymentów. Wyniki tych eksperymentów pozwolą na dopracowanie suwerennych polskich rozwiązań kosmicznych, które będą mogły znaleźć swoje zastosowanie w przyszłych satelitach, również tych przeznaczonych dla Wojska Polskiego - poinformowała Wojskowa Akademia Techniczna.

Program PIAST. Pierwsza wojskowa konstelacja satelitarna Polski

PIAST (Polish ImAging SaTellites) to polski program satelitarny, nad którym prace konstrukcyjne zaczęły się w 2021 roku. Finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i realizowany jest przez konsorcjum firm oraz instytucji naukowo-badawczych Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, PCO S.A., pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej. Całkowity koszt projektu to 70 mln złotych.

W ramach projektu PIAST zaprojektowano trzy nanosatelity optoelektronicznego rozpoznania obrazowego o rozdzielczości rzędu 5 metrów. Projekt oparty jest na autorskiej platformie satelitarnej HyperSat, rozwijanej w Creotech Instruments. PIAST jest de facto pierwszym polskim projektem konstelacji satelitarnych, prowadzonym na tak dużą skalę. Jego celem jest także rozwój technologii do budowy nowych, w pełni krajowych środków satelitarnych.

Pionierzy w tej części Europy

Satelity programu PIAST zostały wyniesione na orbitę okołoziemską w misji Transporter-15 z 28 listopada z bazy wojskowej Sił Kosmicznych Armii Stanów Zjednoczonych w Vandenberg w Kalifornii. Wraz z nimi wystrzelono też pierwszego satelitę SAR dla Wojska Polskiego od firmy ICEYE, oraz satelitę komercyjnego polskiej spółki SatRev.

Dzięki nanosatelitom programu PIAST oraz satelicie SAR Polska stała się pierwszym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej z systemem wojskowego rozpoznania satelitarnego.

Zobacz również: Kosmos Najnowsze polskie satelity ICEYE i PIAST poleciały na orbitę Filip Mielczarek

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News