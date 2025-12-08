Do tej pory na stanowisku odkryto około 40 grobów należących do osób o wysokim statusie społecznym, żyjących w okresie archaicznym i klasycznym Grecji, pomiędzy VIII a IV wiekiem p.n.e. Jeden z pochówków wyjątkowo wyróżniał się na tle pozostałych, zarówno bogactwem wyposażenia, jak i niezwykłą symboliką.

Zmarła kobieta miała w chwili śmierci zaledwie 20-30 lat. W jej grobie odnaleziono zestaw luksusowych przedmiotów z brązu i kości słoniowej: ozdobną zapinkę z motywem koni w stylu geometrycznym, naszyjnik z amuletem w kształcie wazy, paciorki z kości i kości słoniowej, miedziane kolczyki, bransoletę oraz spiralne pierścienie.

Korona, która mówi więcej niż tysiąc słów

Największe poruszenie wywołał jednak diadem, a konkretnej brązowa korona z dużą rozetą na froncie i parą lwów na tylnej części, która została nałożona zmarłej… do góry nogami. Przez to lwy wyglądały, jakby leżały, a nie stały dumnie, jak w klasycznej ikonografii.

W starożytnej Grecji lwy symbolizowały władzę królewską i autorytet, czego słynnym przykładem jest Lwia Brama w Mykenach z XIII wieku p.n.e. Odwrócenie korony było jednak gestem wymownym - oznaczało detronizację, utratę pozycji lub symboliczny koniec władzy.

Upadek w burzliwych czasach

Archeolodzy sądzą, że młoda arystokratka mogła paść ofiarą gwałtownych przemian społeczno-politycznych, które miały miejsce w Grecji w połowie VII wieku p.n.e. Był to czas konfliktów, napięć klasowych i niepokojów, zakończonych dopiero reformami Solona na początku VI wieku p.n.e., które utorowały drogę dla ateńskiej demokracji. Symboliczne odwrócenie diademu mogło więc być wprost wyrazem utraty statusu i być może kobieta należała do obalonego rodu lub została pozbawiona tytułów w wyniku politycznych rozgrywek.

Dodatkową tajemnicą jest odkrycie pobliskiego grobu około czteroletniego dziecka, które również pochowano z brązowym diademem ozdobionym drobnymi rozetami. Pochówek pochodzi z tego samego okresu, co grób młodej kobiety, co może wskazywać na więzy rodzinne. Badania na stanowisku trwają i greccy archeolodzy zapowiadają dalsze prace odkrywkowe. Niewykluczone, że wkrótce natrafią na kolejne pochówki, które pomogą lepiej zrozumieć dramatyczną historię "damy z odwróconą koroną".

