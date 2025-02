AI Facebooka potrafi już czytać w myślach. Skuteczność robi wrażenie.

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polega działanie Brain2Qwerty. Jest to specjalny model, który bazuje na analizowaniu fal mózgowych człowieka oraz specjalnym LLM-ie . Sam sprzęt potrzebny do realizowania takiego działania nie jest mały. Przypomina ogromny fotel wyciągnięty wręcz z filmów science-fiction.

Dekodowanie oparte na EEG dało rezultat w postaci 67 proc., a więc obarczony dużym błędem. W przypadku MEG było znacznie lepiej, bo uzyskano wskaźnik CER na poziomie 32 proc. W przypadku najdokładniejszych analiz było to 19 proc. To oznacza, że nowe rozwiązanie Mety było w stanie przewidzieć poprawnie nawet 8 na 10 znaków , które użytkownik chciał wpisać na klawiaturze.

Co ważne, jest to metoda bezinwazyjna, a więc inna od tej, którą proponuje Neuralink Elona Muska, co wymaga wszczepienia specjalnego implantu do mózgu. Jeśli interfejs uda się zminiaturyzować, to z pewnością znajdzie się dla niego całe mnóstwo zastosowań. Na przykład do sterowania urządzeniami za pomocą myśli czy też przekazywania informacji na odległość.