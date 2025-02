Elon Musk będzie wszczepiać czipy Neuralink poza USA. Jest zgoda.

Badanie odbędzie się w ramach projektu o nazwie CAN-PRIME . Ma on sprawdzić działanie pierwszego połączenia typu komputer-mózg (BCI), który jest wszczepialny i działa bezprzewodowo. Kanadyjczycy wierzą, że czip Neuralink może być pomocny w leczeniu różnych schorzeń.

W pierwszej kolejności działanie czipu zostanie sprawdzone na pacjentach, którzy cierpią na tetraplegię. Neuralink ma pozwolić im m.in. na sterowanie urządzeniami komputerowymi za pomocą myśli. Wiemy, że jest to możliwe, czego dobrym przykładem jest pierwszy pacjent ze Stanów Zjednoczonych. Był on w stanie nawet grać w gry komputerowe i nie potrzebował do tego dłoni.