Nowe urządzenie staje się szansą dla osób, które borykają się z urazami kręgosłupa oraz cierpią z powodu różnego rodzaju paraliżu kończyn. Naukowcy mogą mieć rozwiązanie.

Zasada działania wyjątkowego urządzenia wydaje się wyjątkowo prosta. Nieinwazyjna maszyna niewielkich rozmiarów dostarcza prąd elektryczny za pomocą elektrod umieszczanych na skórze w pobliżu miejsca, w którym rdzeń kręgowy został uszkodzony.

Po dwóch miesiącach terapii z wykorzystaniem nowego sprzętu aż 43 osoby z 60 odzyskały siłę i zdolność poruszania wcześniej sparaliżowanymi ramionami i dłońmi. Jak powiedział neurobiolog Chet Moritz, główny autor badań: - Myślę, że może to zmienić życie większości osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Wcześniejsze badania innych naukowców wykorzystywały urządzenia, które były wszczepiane w pobliżu rdzenia kręgowego, zaś nowe urządzenie pozostaje poza ciałem.

Wszyscy myślą, że w przypadku urazu kręgosłupa wszystko, co chcesz zrobić, to móc znowu chodzić. Ale jeśli masz tetraplegię lub porażenie czterokończynowe, najważniejsze są sprawne ręce

Reid stwierdziła, że jest "zachwycona" nowym rozwiązaniem. Pozwoliło jej między innymi na chwycenie telefonu i wykonanie rozmowy, a także na korzystanie z internetu. Inny uczestnik badań, Sherown Campbell powiedział, że urządzenie pomogło mu poprawić m.in. szybkość pisania i gotowania. Stwierdził ponadto, że znacznie poprawiła się jakość jego życia.

Zdjęcie