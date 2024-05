Mózg można zamrozić i odmrozić. Działa bez zarzutu!

Badacze w końcu opracowali najbardziej obiecującą mieszankę, którą nazwali MEDY od czterech głównych składników: metylocelulozy, glikolu etylenowego, DMSO i Y27632. Kolejnym etapem było wyhodowanie organoidów mózgu w różnym wieku, od czterech tygodni do ponad trzech miesięcy, zamrożenie ich w MEDY, rozmrożenie, a następnie monitorowanie przez kilka tygodni.

Po 18 miesiącach mrożenia działa jak nowy

Co ciekawe, organoidy mózgowe zakonserwowane w MEDY wykazywały podobne wzorce wzrostu i funkcjonowania do tych, które nigdy nie zostały zamrożone. Warto wyjaśnić tu, że jedna partia była zamrożona w MEDY aż na 18 miesięcy i nadal wykazywała podobną ochronę przed uszkodzeniami po rozmrożeniu. Zespół zamroził także próbki żywej tkanki mózgowej pobranej od pacjenta z padaczką i odkrył, że i tu MEDY chroni je przed uszkodzeniem.



Proces ten nie zakłócił struktury komórek mózgowych, a nawet uchronił patologie padaczki - to zdaniem badaczy szczególnie ważne, ponieważ oznacza, że próbki można zamrozić do późniejszych badań lub analiz bez uszkodzeń powstałych w wyniku procesu zamrażania, co mogłoby wpływać na wyniki.

Ale po co mrozić mózg, zapytacie? Nowa metoda opisana w magazynie Cell Reports Methods umożliwia dłuższe przechowywanie organoidów i próbek mózgu do celów badań biomedycznych, ale docelowo będzie można ją też zastosować do całych mózgów i innych tkanek.