Sztuczna inteligencja jest dziś postrzegana jako rewolucyjny wynalazek na miarę komputera, internetu czy nawet maszyny parowej. Jej upowszechnienie się przeszło 2 lata temu już zdążyło namieszać, a oczekuje się, że w XXI wieku prawdopodobnie zmieni wszystko, wpływając na każdą branżę i każdy aspekt naszego życia. To jeden z głównych globalnych trendów, do którego siłą rzeczy musi odnosić się głowa Kościoła.

Papież Leon XIV postrzega sztuczną inteligencję jako jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość. To zagadnienie będzie jednym z priorytetów podczas jego pontyfikatu. W niedzielę (11.05.2025) nowy papież przyznał, że identyfikuje się ze swoim poprzednikiem.

Papież wyjaśnił też, że wybrał to imię, aby kontynuować misję swojego imiennika, Leona XIII. Istotne były dla niego kwestie inkluzywności, miłującej troski o najsłabszych i odrzuconych, a także prowadził on "odważny i ufny dialog ze współczesnym światem w jego różnych komponentach i realiach" - powiedział nowy papież. "Czując się wezwanym do kontynuacji tej samej ścieżki, wybrałem imię Leon XIV. Jest ku temu wiele powodów, ale głównie dlatego, że papież Leon XIII w swojej historycznej encylice Rerum Novarum zaadresował społeczne pytanie w kontekście pierwszej wielkiej rewolucji przemysłowej".