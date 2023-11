Czy sztuczna inteligencja będzie wierzyć w Boga? AI a Kościół

Jakiś czas temu pisaliśmy o polskiej firmie specjalizującej się w figurach sakralnych z drukarek 3D, coraz częściej można usłyszeć o pomysłach typu spowiedź online czy przez SMS, a niedawno w jednym z niemieckich kościołów zorganizowano bardzo nietypowe nabożeństwo, które było prowadzone przez sztuczną inteligencję. Mówiąc krótko, Kościół powoli otwiera się na nowe technologie i próbuje dotrzeć do wiernych również przez cyfrowy świat, z którego na co dzień korzystają.



Watykan otwiera się na AI

I zdaje się, że przykład idzie z samej góry, czyli Watykanu, a przynajmniej takie wnioski płyną z wywiadu przeprowadzonego przez Macieja Kaweckiego z kanału popularnonaukowego This Is IT z kardynałem Mario Grechem, nazywanym prawą ręką papieża i wskazywanym często jako jego następca. Duchowny przyznał w nim, że chociaż nie jest w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć temu, czy sztuczna inteligencja będzie kiedykolwiek w stanie wierzyć w Boga, to AI nie jest tematem obcym Kościołowi.



Wideo youtube

I chociaż jego zdaniem nie ma możliwości wykorzystania Chata GPT i innych tego typu narzędzi np. do zbierania informacji czy opinii na temat kandydatów na papieża w trakcie przyszłego Konklawe i dokonywania na tej podstawie wyboru, bo to kwestia duchowa, to jednocześnie podkreśla, że jedno z niedawnych kontynentalnych zgromadzeń organizowanych przez Watykan było właśnie zgromadzeniem cyfrowym.

Co więcej, kardynał przyznał, że podczas ostatniego Zgromadzenia Synodalnego "więcej niż jedna osoba zabrała głos i jasno zaznaczyła znaczenie świata cyfrowego", więc cyfrowa ewangelizacja to tak naprawdę przyszłość Kościoła. Owszem, podobnie jak inne środowiska, dostrzega on potencjalne zagrożenia płynące ze strony sztucznej inteligencji, ale nie upatruje ich w samym AI, które jest tylko narzędziem, ale osobach, które decydują się z niego korzystać.



Byłem zaskoczony, ile osób - nawet tych, którzy nie uczęszczają do kościoła, poświęciło swój czas, było tym zainteresowanych i brało w wydarzeniu czynny udział wyjaśnia.

Dr Maciej Kawecki, reprezentując Instytut Lema oraz kanał This Is IT, spotkał się również z papieżem, który został zaproszony do włączenia się w inicjatywę spółki Comsose AI oraz jej założyciela Mirona Mironiuka o nazwie "Code with Pope". Franciszek symbolicznie wcisnął przycisk "Start", otwierając międzynarodowy kurs darmowego programowania, który zdaniem pomysłodawców pomóc ma w rozwiązaniu problemu migracji poprzez budowanie lepszych perspektyw życiowych dla ludności w ich rodzimych krajach.