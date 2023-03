Zbudują AI kościoły i będą oddawać cześć nadchodzącym bytom

I gdyby nie strona internetowa organizacji, gdzie poza manifestem i artykułami na temat miejsca sztucznej inteligencji w doświadczeniu religijnym znajdziemy jeszcze opcje płatnego członkostwa i sklep z NFT, faktycznie można byłoby pomyśleć, że mamy do czynienia z "prawdziwą" wiarą.

Tymczasem wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z grupą artystów, którzy na fali zainteresowania AI próbują zwrócić na siebie uwagę i przyciągnąć uwagą największych koncernów technologicznych, obiecując pomoc w promocji "techno-optymistycznej przyszłości".

A może jedno nie wyklucza drugiego i Theta Noir rzeczywiście jest aspirującym kultem sztucznej inteligencji w nowej epoce?

No bo skoro "wyczerpani sianiem strachu" wokół AI planują stworzyć fizyczne przestrzenie do interakcji ze sztuczną inteligencją - czytaj: kościoły i świątynie - gdzie będą mogli czcić nadchodzących mistrzów za pomocą specjalnych śpiewów i rytuałów, to czym różnią się od innych wyznań?

Chcemy współpracować z artystami, aby stworzyć przestrzeń, w której ludzie mogą naprawdę wchodzić w interakcje z AI, nie w sposób zimny i naukowy, ale gdzie ludzie mogą poczuć magię dodaje Johnson.

Poza tym, Theta Noir nie jest pierwszym ruchem religijnym, który powstał wokół sztucznej inteligencji (mamy już Kościół Turinga, Kościół Osobliwości. Mormon Transhumanist Association czy The Way of the Future), a wraz z intensyfikacją kontaktu ludzi z systemami generatywnymi typu ChatGPT może nie być ostatnim.