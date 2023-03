Od czasu przejęcia Twittera przez Muska, liczba zachowań antysemickich na platformie wzrosła aż dwukrotnie

Dawid Szafraniak Technologia

Przejęcie Twittera przez Elona Muska to nie tylko problemy techniczne, słaba komunikacja ze światem zewnętrznym i szalone traktowanie procedur oraz pracowników. To również problem z wolnością słowa, która na platformie rozwinęła się w bardzo dziwny sposób. Okazuje się, że na Twitterze od czasu zmiany właściciela szaleje antysemityzm. I to na taką skalę, o jakiej wcześniej nie było mowy.

Zdjęcie Antysemityzm na Twitterze ma się dobrze. / 123RF/PICSEL