Informacji o możliwej wizycie sobowtóra Putina w Mariupolu nie wykluczył także ukraiński wywiad. - Nie dostarczono nam żadnych dowodów na to, że to Władimir Putin był w Mariupolu - oświadczył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Zwrócił on uwagę, że mężczyzna wyraźnie udający Putina nie miał kłopotów z trzęsącą się lub bezwładnie zwisającą prawą ręką, co stało się swoistym "znakiem rozpoznawczym" autora agresji na Ukrainę.

W zachodnich mediach regularnie publikowane są informacje o sobowtórach Putina. Zwraca się w nich uwagę na szczegóły budowy twarzy Putina i jego sobowtórów, inny sposób zachowania, a nawet odmienny wzrost. Według ukraińskiego wywiadu Putin ma co najmniej trzech sobowtórów. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ukraina: Za linią frontu firmy dostosowują się do wojny Deutsche Welle Reklama