Dlaczego to ważne? Bo OpenAI chce przekształcić swoją dochodową spółkę zależną w tzw. public-benefit corporation (PBC), podmiot for-profit, który formalnie działa w interesie publicznym. To otworzyłoby drzwi do nowych inwestycji, a docelowo do... wejścia na giełdę. Problem w tym, że w tej układance interesy są mocno rozbieżne: inwestorzy, jak Microsoft czy SoftBank, chcą jak największego udziału w przyszłych zyskach, a władze stanowe muszą pilnować, by organizacja non-profit nie została pokrzywdzona.