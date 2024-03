Dokładne przyczyny eksplozji nie zostały jeszcze podane, nadal trwa analiza wszystkich informacji, jednakże "winny" ma być powerbank. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego kilka lat temu wprowadziła zakaz korzystania z powerbanków w trakcie lotu, jak widać nie bez przyczyny. Urządzenia te powinny być przechowywane w bagażu podręcznym.

Podstawą takiego zakazu jest to, że powerbanki bazują na bateriach litowo-jonowych. Powstały z ich powodu potencjalny pożar jest trudny do ugaszenia - tym bardziej, kiedy ma on miejsce tysiące metrów nad ziemią pośrodku oceanu.

Jak podają media, awaryjne lądowanie przebiegło w bezpieczny i sprawny sposób. Odpowiednie służby, zarówno strażacy jak i personel medyczny, zażegnali problem w ciągu godziny. W sumie po około 3 godzinach samolot wystartował w podróż do Szanghaju.

Co się może dziać w samolocie?

Kilka tygodni temu doszło do innego dziwnego wydarzenia. Miało ono miejsce w trakcie lotu z Amsterdamu do Detroit. Jeden z pasażerów przewoził w bagażu podręcznym zepsute ryby, które stały się pożywieniem dla robactwa. Niestety torba, w której znajdowała się zawartość, rozszczelniła się, a na głowy pasażerów zaczęły spadać... larwy. W wyniku incydentu samolot został zawrócony na lotnisko, dalej doszło do ewakuacji podróżujących. Właściciel bagażu został zatrzymany, zaś walizka została skierowana do zniszczenia.

Natomiast miesiąc temu podczas lotu z Tokio do Seattle, jeden z pasażerów dotkliwie ugryzł stewardessę. Samolot został zawrócony znad Oceanu Spokojnego do Tokio, gdzie mężczyzna, który dokonał tego aktu, został zatrzymany przez policję - był pod wpływem alkoholu. 55-latek tłumaczył się, że nie pamięta ataku, ponieważ wcześniej zażył środek nasenny. Według relacji mężczyzna "zachowywał się w sposób niebezpieczny dla załogi samolotu i pasażerów".