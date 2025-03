Te śmieci kryją w sobie miliony. Jak odzyskać ukryty skarb?

Elektrośmieci, czyli co?

Najprościej rzecz ujmując elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny . Pod tym pojęciem kryją się również urządzenia działające na baterie. Zaliczamy do nich różne grupy przedmiotów:

Sprzęt RTV i IT: telewizory, komputery, telefony, tablety, routery, anteny;

Baterie, płyty CD, żarówki oraz kable również zaliczają się do elektroodpadów i wymagają odpowiedniej utylizacji.

Elektroodpadów w żadnym wypadku nie należy wyrzucać do odpadów zmieszanych czy plastikowych i metalowych. Zawierają one wiele substancji szkodliwych dla środowiska, a ich nieodpowiednie składowanie uniemożliwia odzysk cennych materiałów w nich zawartych. Gdzie zatem można oddać elektrośmieci ? Jednym z rozwiązań jest PSZOK , czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Taki punkt znajduje się w każdej gminie i jej mieszkańcy mogą tam oddać wszelkie śmieci, również elektroodpady za darmo. Pracownicy PSZOKU zajmą się odpowiednim ich recyklingiem.

Warto również skorzystać ze zbiórek elektrośmieci organizowanych przy różnych okazjach przez gminy. Aby zachęcić mieszkańców do oddawania zużytego sprzętu, za jego przywiezienie można otrzymać czasem roślinę czy talon do sklepu lub wziąć udział w loterii. W większych miejscowościach przy miejskich urzędach można natrafić na czerwone kontenery przeznaczone na małe elektroodpady. Można do nich wrzucić telefony, tablety, lokówki, suszarki, tostery, miksery oraz kable i baterie. Niektóre gminy organizują bezpłatny transport dla mieszkańców, który po zamówieniu odwiezie na PSZOK elektroodpady wielkogabarytowe typu pralki czy lodówki.