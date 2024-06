Nie ma ucieczki! Jest w każdej badanej próbce nasienia

Naukowcy po raz kolejny rozszerzają listę obecności mikroplastiku w ludzkim organizmie, na której dotąd znajdowały się łożysko, płuca, krew i mózg (jest on w stanie pokonać barierę krew-mózg, która jest ważnym biologicznym mechanizmem chroniącym ten cenny organ), a także niedawno zbadane jądra. Mikroplastik obecny był w każdej próbce przeanalizowanej przez naukowców University of New Mexico, średnio w ilości 329,44 mikrogramów na gram.

Na początku wątpiłem, czy mikroplastiki mogą przedostać się do układu rozrodczego. Kiedy po raz pierwszy otrzymałem wyniki dla psów, byłem zaskoczony. Byłem jeszcze bardziej zaskoczony, gdy otrzymałem wyniki dla ludzi komentował wtedy jeden z autorów badań, Xiaozhong Yu.

Zwracał przy okazji uwagę na fakt, że jednym z obecnych w próbkach mikroplastików był polichlorek winylu (PWC), szeroko stosowany w wielu produktach przemysłowych i gospodarstwa domowego, który podejrzewa się o wpływ na spadek liczby plemników u mężczyzn na całym świecie, a tym samym płodność. I właśnie dostajemy kolejne niepokojące badanie zmuszające do podobnej refleksji, bo chińscy naukowcy zidentyfikowali mikroplastik w próbkach nasienia.

Mikroplastik w nasieniu

Mieli oni do dyspozycji 40 próbek nasienia pochodzących od zdrowych mężczyzn, którzy przeszli przedmałżeńską ocenę stanu zdrowia (ale warto też wspomnieć o 25 próbkach z innego chińskiego badania i kolejnych 10 z włoskich analiz, których badania przyniosły podobne wnioski). Do identyfikacji, określenia ilościowego i kategoryzowania polimerów mikroplastycznych wykorzystano mikrospektroskopię Ramana, ruchliwość plemników oceniano za pomocą analizy wspomaganej komputerowo, a morfologię oceniano za pomocą barwienia Diff-Quik.